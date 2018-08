Von Eric Schmidt

Eppingen. Die Waldhof-Buben können kommen. Und sie werden kommen. Am Mittwoch, 29. August, greift der SV Waldhof Mannheim im Achtelfinale des badischen Pokals beim VfB Eppingen an, wo er in die nächste Runde stürmen möchte. Noch nicht abschließend geklärt ist die Anstoßzeit der Partie - bislang ist sie wegen des fehlenden Flutlichts in der HWH-Arena auf 17 Uhr terminiert. "Wir versuchen derzeit, das Spiel um eine halbe Stunde nach hinten zu verlegen, auf 17.30 Uhr", sagt Steffen Häffner.

Der VfB-Vorsitzende ist voller Vorfreude. Nach der TSG 1899 Hoffenheim, die vor wenigen Wochen ein Testspiel gegen die Queens Park Rangers in Eppingen absolvierte (2:2), ist der SV Waldhof der nächste hohe Besuch im VfB-Stadion. Klar, die zweite Mannschaft des SVW war schon öfter im Kraichgau zu Gast, es gab teils heiße Duelle in der Verbands- und Landesliga. Doch gegen die erste Mannschaft des Regionalligisten zu kicken, das ist eine besondere Herausforderung. Das letzte Aufeinandertreffen liegt zehn Jahre zurück und war ein Test am 5. August 2008 - 2:3 hieß es damals, nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung des VfB.

Ob der Verbandsligist erneut Paroli bieten kann? Und es spannend macht gegen den Ex-Erst- und Zweitligisten? Steffen Häffner hält den Ball bewusst flach. "Der Unterschied zwischen Verbands- und Regionalliga ist enorm. Da liegen Welten dazwischen. Das ist nicht so wie zwischen B-Liga und Kreisliga. In der Regionalliga arbeitet man unter Profibedingungen", erklärt der VfB-Chef, betont aber: "Wir werden nichts abschenken. Wenn wir einen super Tag erwischen und Waldhof einen schlechten, ist es nicht so, dass wir ohne Chance sind. Wir haben ja durchaus eine gewisse Pokal-Tradition."

Ermöglicht hat das Waldhof-Spiel der Siegeszug des VfB in den ersten drei Pokalrunden - zuletzt glückte ein 3:0-Erfolg bei der TSG Lützelsachsen. Der letztjährige Tabellenvierte der Kreisliga Mannheim war der erwartet schwere Gegner und zeigte gegen Eppingen, warum er im laufenden Wettbewerb die Verbands- und Landesligisten TSG 62/09 Weinheim (2:1) und DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal (1:0) ausschaltete. Lützelsachsen spielte frech, aggressiv, taktisch variabel und hatte selbst gute Möglichkeiten. Der VfB nutzte seine Chancen auf dem kleinen Kunstrasen besser und machte mit den Treffern von Ciaran Fleck, Defrim Mustafa und Johannes Ebner alles klar. "So deutlich wie es sich anhört, so deutlich war es nicht. Lützelsachsen war stark, hat es auch taktisch gut gemacht. Die würden bei uns in der Kreisliga durchmarschieren. Die haben Landesliga-Niveau", stellt Häffner fest.

Dass die Mannheimer Wochen im badischen Pokal nun im Schlagabtausch mit dem SV Waldhof gipfeln, macht den Verein stolz. Häffner spricht von einem "Kracher" und einem "Knaller". Sicherheitsbedenken hat der VfB-Vorsitzende nicht - er verweist auf die vergangenen SVW-Gastspiele in der Region. Vor zwei Jahren kreuzte der SV Waldhof beim TSV Obergimpern auf, auch beim SV Rohrbach gab er sich im Pokal die Ehre. Diese Spiele seien alle ohne Zwischenfälle verlaufen. Häffner: "Wir sehen das als Fußballfest. Und ich denke, in Mannheim sieht man das genauso."