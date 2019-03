Von Christopher Benz

Heidelberg. Die Nachwuchsförderung im deutschen Fußball hat nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft im vergangenen Sommer reichlich Kritik einstecken müssen. Mehmet Scholls "Rundumschlag" von Ende 2017 erhielt damit neue Nahrung, als er im Wortlaut sagte: "Die Kinder bekommen auch nicht mehr die richtigen Hinweise, warum ein Pass oder ein Dribbling nicht gelingt. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen." Markus Schmid, DFB-Stützpunktkoordinator im Badischen Fußball-Verband (BFV), erläutert im RNZ-Gespräch seine Sicht der Dinge. Er sieht dabei die Technik des Einzelnen als unabdingbare Grundlage vor mannschaftstaktischen Inhalten.

Herr Schmid, steckt der deutsche Fußball in der Krise?

Auf Vereinsebene sind wir laut UEFA-Koeffizient die Nummer vier. Keine andere Nationalmannschaft war seit 2002 so erfolgreich wie Deutschland. Das Aus bei der WM in Russland kann keinesfalls mit dem desaströsen EM-Scheitern von 2000 verglichen werden. Damals standen nur zwei Spieler, die jünger als 25 Jahre alt waren, im Kader. Bei der WM 2018 waren es acht Spieler. Aktuell wachsen immer noch genügend junge Spieler mit Potenzial nach. Daher sehe ich keine akute Krise. Wir müssen die nächste Entwicklungsstufe vollziehen, keine Revolution anzetteln.

Nach dem WM-Aus hat die Kritik an der generellen Ausbildung in Deutschland zugenommen. Kern der unzähligen Aussagen ist die Fokussierung auf Taktik in der Nachwuchsförderung. Wie soll die nächste Entwicklungsstufe in der Ausbildung erreicht werden?

Eine mannschaftliche Taktikausrichtung ist nicht das Kernproblem. Es ist das Symptom. Die eigentliche Ursache liegt in der Fokussierung auf Wettkämpfe. Um erfolgreich bei den Großfeldspielen im Juniorenbereich zu sein, muss man den Schwerpunkt auf Taktiken legen. Die Wettkämpfe sollten aber der individualorientierten Ausbildung dienen und nicht umgekehrt. Eine Strategie wäre, an Spielnachmittagen viele parallel stattfindende Kleinfeldspiele bei den Bambini bis zu den D- oder selbst den C-Junioren durchzuführen. Hier haben Spielsysteme eine weitaus geringere Bedeutung als in den Großfeldspielen. Die Kinder spielen Fußball der Tätigkeit wegen und nicht, um Ergebnisse einzufahren oder Taktikabläufe einzustudieren. Ein Kindertrainer muss ein Freund und Begleiter sein, kein Oberlehrer, der taktisch ständig Marschrouten vorgibt.

Das heißt: Technik vor Taktik?

Taktik bedeutet, einen Plan zu entwickeln. Die Technik steht für dessen Umsetzung. Da der Plan vor der Ausführung steht, heißt das nicht, dass schwerpunktmäßig die Taktik trainiert werden müsste. Denn wenn ich nur ein eingeschränktes Repertoire an Techniken vorweisen kann, kann ich nur eine limitierte Zahl an Plänen ausarbeiten. Daher ist das Abhängigkeitsverhältnis der Taktik von der Technik größer als andersherum. Ich kann jedem 15-Jährigen immer noch beibringen, wie er zu verschieben hat oder sich taktisch im Zweikampf verhalten soll. Dagegen ist es ungleich schwieriger, technische Defizite bei einem 15-jährigen Spieler aufzuarbeiten.

Ein weiteres Problem ist die sogenannte Drop-out-Quote von Nachwuchsspielern, die irgendwann die Lust verlieren und aufhören. Was können Verband und Vereine dagegen tun?

Das ist in erster Linie ein gesellschaftliches Problem, da gerade im Pubertätsalter viele aufhören zu kicken. Das ist aber nicht nur beim Fußball, sondern ebenso bei anderen Sportarten zu beobachteten - wie viele Studien zeigen. Ich möchte diese Problematik aber nicht nur auf gesellschaftliche Entwicklungen schieben, selbstverständlich müssen wir um jedes Talent kämpfen. Marco Reus, um ein bekanntes Beispiel zu nennen, wurde als 16-Jähriger in der Jugend von Borussia Dortmund aussortiert und hat später dennoch eine außergewöhnliche Karriere hingelegt.

Wie kann man die Wahrscheinlichkeit verringern, dass solche Talente im Jugendbereich nicht verkannt werden?

Um es anschaulich zu machen, vergleichen wir die Talententwicklung in diesem Fall mit einem Marathon. Im Juniorenbereich nehmen wir beispielhaft die Hälfte der Marathonstrecke bei Kilometer 21. Es wird geschaut, wer diese Marke als Erster überquert. Damit habe ich zwar eine klare Momentaufnahme, entscheidend ist jedoch die Frage, wer bei Kilometer 42 vorne sein wird, und das sind nicht immer die aktuell besten Spieler. Es gilt, Talente ganzheitlich und dynamisch zu betrachten. Es müssen dazu Entwicklungsreserven eingeschätzt werden. Konkret bedeutet dies, nicht nur bei Kilometer 21 zu stehen, sondern den Blick auch auf die vorangegangenen Kilometer zu richten. Informationen über das bisher absolvierte Trainingspensum, die Mentalität, das biologische Alter, das soziale Umfeld oder die Trainingssensitivität lassen bessere Aussagen über Entwicklungspotenziale zu.