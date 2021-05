Von Daniel Hund

Mannheim. An das letzte Finale erinnert man sich beim SV Waldhof noch ganz genau: Im August 2020 setzten sich die "Buwe" durch einen 4:1-Erfolg über den FC Nöttingen die badische Pokal-Krone auf. Der Mann des Finals war Dominik Martinovic, 24, der drei Treffer beisteuerte.

Neben viel Prestige gab es damals auch einen warmen Geldregen. "Als Sieger des Verbandspokals und durch die Qualifikation für den DFB-Pokal haben wir 137.000 Euro vom DFB bekommen", berichtet Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp, "diesmal wird es voraussichtlich weniger sein, was unter anderem mit Corona und den Sponsoren des DFB zusammenhängt."

Als Landessieger musste der SVW 2020 – wie üblich – noch 25 Prozent der Gewinnsumme an den Verband abdrücken, der das Geld an die Unterlegenen verteilt hat. Heuer werden die 25 Prozent nicht reichen, was damit zu tun hat, dass der SVW und der FC-Astoria Walldorf die Halbfinals übersprungen haben. Der ATSV Mutschelbach und der 1. FC Mühlhausen schauten in die Röhre, waren als Amateure aber eben auch nicht im Training und hätten wohl auch nicht antreten dürfen. Wie viel Geld die Vereine für den Verzicht genau erhalten, ist nach RNZ-Infos noch unklar. Kompp sagt: "Die Lösung des Verbands mit der schwierigen Situation umzugehen, war für uns in Ordnung und wir leisten natürlich unseren solidarischen Beitrag in der Pandemie-Zeit."

Themenwechsel: Dennis Tiano wird weiter als Torwarttrainer beim SVW arbeiten. "Ich freue mich auf die Saison, hoffentlich wieder mit unseren Fans vor stimmungsvoller Kulisse", sagt er.