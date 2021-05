Von Daniel Hund

Mannheim. Das Ende ist in Sicht. Einmal noch raus gehen, einmal noch alles auf dem Rasen lassen. Der SV Waldhof steht vor seiner letzte Hürde. Am Samstag, 14 Uhr, haben die Blau-Schwarzen im Stadion Brötzinger Tal in Pforzheim einen Termin. Einen besonderen: Diesmal geht es nicht um Punkte, diesmal geht es um mehr. Einen Pott, viel Geld und noch mehr Prestige.

Es ist Pokal-Zeit. Waldhof gegen Walldorf. Dritte Liga gegen Regionalliga. D a s Finale im badischen Pokal.

Mehr Erfahrung für die Buwe

Der Gewinner qualifiziert sich noch dazu für den DFB-Pokal, darf von einem ganz großen Gegner – und noch mehr Geld – träumen. Wenn es nach Patrick Glöckner, der wie die RNZ exklusiv berichtet hatte, auch im nächsten Jahr noch Waldhof-Trainer sein wird, geht, kann es in Pforzheim ohnehin nur einen geben: die Buwe.

Er sagt: "Wir sind der Favorit und dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden. Es geht für uns darum, den Titel zu verteidigen." Aber auch: "Wir müssen höllisch aufpassen, das ist eine erfahrene Mannschaft mit ein paar ehemaligen Spielern von uns."

Oder anders: unterschätzen verboten. Andernfalls könnte dem Waldhof ein ähnliches Schicksal wie einem Liga-Konkurrenten drohen: Der MSV Duisburg kassierte erst kürzlich im Halbfinale des Landespokals eine krachende 2:6-Pleite beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Dem SVW soll das nicht passieren – deshalb hat Glöckner auch genau hingeschaut. Mehrere Spiele wurden analysiert, feinsäuberlich vor und zurück gespult.

Wie die Startelf genau aussehen wird, entscheidet der Trainer nach dem Abschlusstraining am Freitag. Nicht dabei sein werden Marco Schuster und Onur Ünlücifci. Auf den Torhüter hat sich Glöckner hingegen bereits festgelegt. Die Zeit der Rotation ist vorbei. Stammkeeper Timo Königsmann soll es richten.

Zur Not auch als Strafstoß-Killer in einem möglichen Elfmeterschießen. Dieses Drama sagte ja Waldhof-Ehrenspielführer Roland Dickgießer, der mittlerweile seit vielen Jahren als Sportlicher Leiter in Walldorf arbeitet, mit einem Lächeln auf den Lippen im RNZ-Interview voraus.

Als die RNZ Glöckner auf die Dickgießer-Prognose ansprach, musste er schmunzeln und holte zum Konter aus: "Jetzt, wo Sie das sagen, werden wir den Ball natürlich noch ein paar Mal auf den Punkt legen."

Spaß beiseite, ein spezielles Elfer-Training gibt es beim SVW nicht. Geübt werden sie trotzdem. "Die Jungs machen das selbst für sich. Sobald das Training rum ist, üben sie. Da holt sich jeder selbst seine Sicherheit", verrät er.

Momentan zählt für Glöckner nur der Pokal, ab nächster Woche wird er dann eher zum Schreibtisch- und Handy-Täter. Zusammen mit Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter, bastelt er am künftigen Kader.

Erneut steht ein großer Umbruch an. Und der wird anders aussehen als in der Vorsaison. Die Zeiten, in denen man ausschließlich nach "Jungen Wilden" mit Potenzial gesucht hat, sind vorbei. Glöckner sagt es so: "Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Der Plan ist, dass wir mehr Erfahrung dazu bekommen wollen."

Also Spieler, die auch in kniffligen Situationen die Ruhe bewahren, die schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen sind. Marc Schnatterer, 35, das Urgestein des 1. FC Heidenheim, wäre genau so einer. Kontakt zwischen Verein und Spieler besteht nach RNZ-Infos schon seit Wochen.

Billig dürfte solch ein Transfer nicht sein. Das Geld für den Einzug in den DFB-Pokal käme da gerade recht ...