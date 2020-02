Rauenberg. Die C-Juniorinnen des Karlsruher SC haben bei den badischen Futsalmeisterschaften in Rauenberg die Siegesserie der TSG Hoffenheim beendet. Ohne Gegentor sicherten sie sich den Titel. Ebenfalls ungeschlagen und ohne Gegentreffer feierte der SV Sandhausen den badischen C-Junioren-Futsaltitel.

C-Juniorinnen

Die C-Juniorinnen eröffneten das Turnierwochenende. Die acht Teams starteten in zwei Gruppen. Nach zwölf Spielen und 22 Toren standen die Halbfinalpartien fest: Im ersten Spiel zwischen Gruppensieger TSG Hoffenheim und SC Neulußheim fielen schnell Tore, am Ende siegte die TSG mit 3:1. Im Karlsruher Duell um den Finaleinzug schlug der KSC die Mädchen von Post Südstadt Karlsruhe mit 2:0. Mit einem 2:0-Sieg über den SC Olympia Neulußheim sicherte sich Post Südstadt Karlsruhe die Bronzemedaille.

Im Endspiel um die badische Futsalmeisterschaft traf damit Titelverteidiger TSG Hoffenheim auf den Karlsruher SC. Die Karlsruherinnen gingen nach drei Minuten mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden 2:0 in Führung. Kurz darauf erhöhten sie auf den Endstand 3:0. Damit ging die Meisterschale nach mehreren Jahren zu einem neuen badischen Meister: Karlsruher SC. Absolut verdient, denn die KSC-Mädels kassierten im ganzen Turnier nicht ein einziges Gegentor. Die beste Torschützin kam auch aus den Reihen des Siegers: Mathilda Dillmann. Als beste Spielerin wählten die Teams Emma Usler vom TSV Amicitia Viernheim.

Die Teams auf dem Treppchen erhielten aus den Händen von bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß, der Vorsitzenden des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball Daniela Quintana, Rouven Ettner, dem Kreisjugendleiter Eugen Wickenhäuser sowie den Spielleitern Sabrina Lüders und Rüdiger Guthier Medaillen. Für die Siegerinnen gab es neben der Meisterschale auch Eintrittskarten in den Europa-Park Rust. Für den KSC geht es am 1. März bei den süddeutschen Meisterschaften weiter, die in diesem Jahr in Baden vom FC Wertheim-Eichel ausgetragen werden.

C-Junioren

Am Nachmittag ging es nahtlos weiter mit den zehn besten C-Junioren-Teams aus Baden, die sich in ihren jeweiligen Futsal-Kreismeisterschaften durchsetzen konnten. Titelverteidiger SpVgg Neckarelz stand in der Vorrunde in Gruppe A schon kurz vor dem Ausscheiden, erkämpfte sich in einer Zitterpartie im letzten Vorrundenspiel jedoch das Weiterkommen als Gruppenzweiter hinter souveränen Sandhäusern. Auf deren Konto gingen 13 der insgesamt 52 Tore der Gruppenphase. Aus Gruppe B schafften die JSG Grunbach/Büchenbronn und JSG Sinsheim/Rohrbach den Sprung ins Halbfinale.

Bei der Verabschiedung der Plätze fünf bis neun forderte Rouven Ettner die Zuschauer zu einem stehenden Applaus für die Teams auf. "Alle Mannschaften bei der badischen Endrunde sind Gewinner." Bevor die Ausgeschiedenen ihre Urkunden erhielten, übergaben Ettner und Juniorenspielleiter Siegfried Bartussek die Trophäen für den besten Spieler und besten Torhüter. Die Wahl der Mannschaften fiel auf Bogdan Kolchugin vom TSV Amicitia Viernheim im Tor und Erdem Altuntas vom 1. CfR Pforzheim. Bester Torschütze wurde Jermaine Quartin von der JSG Siemens/Nordwest Karlsruhe.

Auch im Halbfinale gab sich der SV Sandhausen keine Blöße und besiegte die JSG Sinsheim/Rohrbach mit 2:0. Im zweiten Halbfinale machten es der Vorjahressieger Neckarelz und die JSG Grunbach/Büchenbronn spannender: Nach 0:0 während der regulären Spielzeit musste die Entscheidung im Sechsmeterschießen fallen. Dabei traf die SpVgg Neckarelz einmal mehr und er-hielt sich die Chance auf die Titelverteidigung.

Die Bronzemedaille erspielte sich im Spiel um Platz drei die JSG Sinsheim/Rohrbach mit 2:1. Und so standen sich im letzten Spiel des Tages der SV Sandhausen und die SpVgg Neckarelz ge-genüber. Nach der Hälfte der Spielzeit ging Sandhausen in Führung und erhöhte dann noch auf den Endstand von 2:0. Damit sicherte sich der SVS den Badischen Meistertitel und damit verbunden die Qualifikation für die Süddeutsche Futsalmeisterschaft am 7. März in Freiburg.

Rouven Ettner lobte die vier besten Teams aus Baden bei der anschließenden Siegerehrung. Zusammen mit Bartussek und Spielleiter Rüdiger Guthier überreichte er allen Teams Futsalbälle und an die ersten drei Plätze Medaillen. Zum badischen Meistertitel gab es für den SVS die Meisterschale sowie Eintrittskarten in den Europa-Park Rust.

Die Platzierung:

1. SV Sandhausen

2. SpVgg Neckarelz

3. JSG Sinsheim/Rohrbach

4. JSG Grunbach/Büchenbronn

5. FC Östringen

5. TSV Amicitia Viernheim

7. JSG Siemens/Nordwest Karlsruhe

7. CfR Pforzheim

9. JF Ravenstein

9. JSG Mainschleife.