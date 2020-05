Heidelberg. (wgp) Auch Baden-Württembergs Wasserballer beenden aufgrund der Coronavirus-Epidemie die laufende Saison: Der Fachausschuss der beiden Landesschwimmverbände in Württemberg und Baden hat jetzt in einer Videokonferenz einstimmig entschieden, dass für die Saison 2020 landesweit alle Runden, von der Oberliga bis in die Bezirke, mit sofortiger Wirkung abgebrochen werden.

Die Offiziellen der Verbände wie auch die Vereine sehen keine Möglichkeit, angesichts der immer noch geschlossenen Bäder die Spiele in dem bis zu den Sommerferien dauernden Zeitrahmen durchzuführen. "Die Teams müssten sich nach der Öffnung auch noch drei oder vier Wochen vorbereiten", sagt Württembergs Landeswasserballwart Gerrit Fester unter Hinweis auf das seit der zweiten März-Woche komplett entfallene Wassertraining. Die Staffeleinteilungen in den Männerligen bleiben für die kommende Spielzeit bestehen, eventuellen Anträgen auf Auf- oder Abstieg soll aber stattgegeben werden. Fester rechnet damit, dass eine Absage der Landesgruppe Süd folgen wird.

Beim SV Nikar Heidelberg sind von dem vorzeitigen Saisonende fünf der sieben Mannschaften betroffen, wobei zwei Teams noch hoffen können: Sofern möglich, will die Frauenliga-Bundesliga aufgrund des günstigeren Zeitfensters ihre Runde im Herbst fortsetzen. Auch die Durchführung der deutschen Meisterschaft für die U18-Juniorinnen wird vom Deutschen Schwimm-Verband für den Oktober erwogen.