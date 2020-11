Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Der 55-jährige Ulrich Derad ist in Rottweil geboren und seit 2012 Hauptgeschäftsführer des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Derad war Linksaußen im Handball und spielte von 1986 bis 1997 für Frisch Auf Göppingen, VfL Gummersbach, TuS Nettelstedt und Bayer Dormagen in der Bundesliga. Mit Gummersbach war er 1991 deutscher Meister. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er 22 Länderspiele. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde er Sportlicher Leiter und Hauptgeschäftsführer in Dormagen und 2009 Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH von THW Kiel.

Herr Derad, viele Sportfunktionäre beschäftigen sich mit den Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport. Haben Sie im Februar 2020 geahnt, welche schwerwiegenden Folgen die beginnende Pandemie auf den Sport haben könnte?

Schwierig. Mir war zwar bewusst, dass sich da etwas zusammenbraut, aber in diesem Ausmaß habe ich es nicht kommen sehen.

Wann war Ihnen klar, dass die Olympischen Spiele in Tokio 2020 nicht stattfinden können?

Nachdem wir die ersten Rückmeldungen der Sportwelt und der sportmedizinischen Untersuchungszentren erhalten haben, habe ich mir so etwas schon gedacht. Schlussendlich wurde es mir aber mit der sich immer weiter zuspitzenden Situation um Qualifikationswettbewerbe zu den Olympischen Spielen klar. Im Sinne des Sports wäre es unter diesen Umständen auch nicht hilfreich gewesen. So hatten viele Weltklasseathleten bis dato noch keine Qualifikation, und Olympische Spiele ohne diese Athleten ist kein Olympia.

Halten Sie es für realistisch, 2021 Olympische Spiele auszutragen?

Ich denke, unter bestimmten Voraussetzungen ist das möglich und wünschenswert. Es wird aber etwas ganz anderes als die Athleten es kennen. Das große Fest der Begegnungen kann es schon aus Infektionsschutzgründen wohl nicht geben. Der Austausch untereinander ist aber neben dem Kräftemessen in den jeweiligen Disziplinen ein großer Bestandteil der Spiele. Grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass die Spiele trotz aller Einschränkungen stattfinden – gerade für die Athleten.

Der LSVBW vertritt den baden-württembergischen Sport gegenüber der Politik und ist Gesprächspartner des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister. Ist der LSVBW auch Ratgeber der politischen Entscheider?

Wenn es um die politischen Fragestellungen geht, ist der LSVBW ein offener Ratgeber für die Politik. Wir versuchen, stets in einem guten Austausch mit den jeweiligen Institutionen und Vertretern zu stehen. Nur durch diesen guten Austausch sind wir auch in der Lage, Entscheidungen zu beeinflussen. In der Krise zeigt sich das ganz besonders. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit den zuständigen Ministerien in Kontakt stehen, um unserer Rolle als Vertreter des Sports gerecht zu werden – mit Erfolg, denke ich, wie es Anpassungen in den Verordnungen, Öffnungen oder Auflagen von Finanzhilfen des Landes zeigen.

Sie gehören einer Expertengruppe an, die über die Corona-Landesverordnungen für den Sport berät. Wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien Soziales und Gesundheit sowie Kultus, Jugend und Sport?

Nicht in einer Expertengruppe, aber wir stehen in einem intensiven Austausch mit den zuständigen Ministerien und tun, was wir tun können – übrigens auch in engem Austausch mit den sportmedizinischen Zentren, um unsere Anliegen entsprechend zu unterlegen. Unser Austausch mit dem Sportministerium ist sehr konstruktiv. Das bedeutet allerdings nicht, dass alles so umgesetzt wird, wie wir uns das wünschen. Da gibt es noch weitere Gremien über das Sportministerium hinaus, die schlussendlich entscheiden.

Zum Sportministerium hat sich, nicht zuletzt durch die langjährige Zusammenarbeit im Präsidialausschuss Leistungssport des LSVBW, ein gutes, ja freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Wie bewerten Sie die Kooperation?

Wie bereits erwähnt, sind wir als politische Interessensvertretung an einem guten Verhältnis interessiert und leben das. Die Erfahrung hat gezeigt, dass uns nicht Schlagzeilen, sondern fundierte Sportpolitik weiterbringen. Das gute Verhältnis ermöglicht dem LSVBW, gehört zu werden. Das ist wichtig und hilft nachweislich den Verbänden und Vereinen.

Die Corona-Landesverordnung vom 2. November verfügt einen Shutdown für den Amateursport und Zuschauerverbote für den Profisport. Welche Härten konnten durch Ihre Gespräche abgemildert oder verhindert werden?

Sicherlich sind die Regelungen sehr, sehr hart. Allerdings können immerhin Sportlerinnen und Sportler bis einschließlich der Landeskaderebene und bis zu den dritten Ligen weiterhin trainieren. Auch eine Verlängerung der Antragsfrist für die Soforthilfe Sport Baden-Württemberg für Vereine und Verbände bis Mitte nächsten Jahres steht im Raum. Da bin ich sehr optimistisch, das wird kommen. Insgesamt können wir froh sein, dass es zumindest in Teilen möglich ist, weiterhin Sport zu treiben, wenn auch schwer zu verstehen ist, dass zum Beispiel kein Kinder- und Jugendsport stattfinden kann. Aus meiner Sicht kann Sport Lösung des Problems sein, Sport und Bewegung leisten einen wichtigen Beitrag zu physischer und psychosozialer Gesundheit der Menschen. Sport stärkt die Abwehrkräfte und das Immunsystem. Ein starkes und stabiles Immunsystem ist unsere beste Prophylaxe gegen Krankheiten und Ansteckungen. Das gilt für Neugeborene bis hin zu Hochbetagten. Wann wäre das wichtiger als in der gegenwärtigen Corona-Pandemiephase?

Viele Sportlerinnen und auch ehemalige Sportler an den Stammtischen beklagen, dass seit März 2020 für den Fußball viele Extrawürste gebraten wurden. Bei den TV-Übertragungen kann man beobachten, dass den Profis und auch etlichen Trainern und Funktionären die Abstands- und Hygieneregeln ziemlich wurscht sind. Was sagen Sie dazu?

Das Thema ist weitaus facettenreicher, als ich es hier darstellen kann. Hier geht es um Berufssport. Erst einmal muss man dazu sagen, dass im Profifußball ein sehr hoher Anteil der Einnahmen durch die Fernsehrechte erzielt wird. Das ist in den anderen Profiligen anders, deshalb gibt es für diesen Bereich auch Hilfen auf Bundesebene – wir alle sollten die Daumen drücken, dass diese für die betroffenen Sportligen und Sportarten ausreichen. Allein schon die Vorbilder sind für unseren Nachwuchs wichtig. Der Fußball profitiert von diesen Hilfen nicht, da wird das Geld anders erwirtschaftet. Allein schon deshalb ist das nicht vergleichbar, und ich finde, wir im Sport sollten solidarisch bleiben, zumal die Öffnungen im Frühjahr und dann für die anderen Profiligen, was Zuschauer betrifft, ohne Fußball sicher zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich gewesen wären. Der gesamte Sport vom Nachwuchskicker bis zum Seniorensportler hat ein Stück weit davon profitiert. Ich hoffe, dass wir Anfang Dezember zum Trainingsbetrieb zurückkehren können, wie es im Oktober noch möglich war. Natürlich gilt es, sich an die Regeln zu halten, das ist elementar. Und ich bin überzeugt, unsere Vereine sind in der Lage, zahlreiche Sportangebote zu unterbreiten, die auch bei hohen Inzidenzwerten verantwortbar sind, um die genannten positiven Effekte zu erzielen und damit die Pandemiebekämpfung zu unterstützen. Abschließend dazu: Sicher dabei ist, der Fußball hat mitgeholfen, Sport wieder möglich zu machen.

Die Landesregierung hat Soforthilfen für Fachverbände und Vereine bereitgestellt, die durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind. Wie werden diese Hilfen in den drei Sportbünden des Landes in Anspruch genommen und wie schnell werden die Hilfen gewährt?

Meines Wissens sind aktuell von den zur Verfügung gestellten rund 11,6 Millionen Euro ungefähr sieben Millionen abgerufen worden. Durch den neuerlichen Lockdown stehen wir im Austausch über eine Verlängerung der Soforthilfe. Diese Verlängerung über den 30. November hinaus halte ich für extrem wichtig. Die Gewährung der Hilfen funktioniert relativ schnell. Das Geld ist nach Antragseinreichung meistens schon in wenigen Tagen auf dem Konto des Antragstellers. Da machen die Sportbünde einen guten Job.