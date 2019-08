Wollen alle das Maximale aus ihrer Mannschaft herausholen (v.l.): Marc Nagel gibt seit dieser Saison in Nußloch den Ton an, Stefan Pohl hofft auf die Emotionen in Großsachsen, Frank Schmitt hat in Leutershausen diesmal einen deutlich breiteren Kader zur Verfügung und Holger Löhr hofft in Schwetzingen auf möglichst wenige personelle Ausfälle. Fotos: Pfeifer (2)/vaf/F&S