Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Im Leben spielen oft Zufälle eine Rolle. Auch im Spitzensport können sie über Karrieren entscheiden. So war es auch bei Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly (MTG Mannheim), deren vergangene Jahre aus sportlicher Sicht ohne eine Frage, von der die Beteiligten heute nicht einmal mehr genau wissen, ob sie ernst gemeint war, womöglich ganz anders gelaufen wären.

Trainer Michael Manke-Reimers fragte seine Athletin jedenfalls auf der Anreise zu den deutschen Hallenmeisterschaften 2015, ob sie im April nicht mit ins Trainingslager nach Clermont (USA) kommen wolle. Zwei Tage später erkundigte sich die Athletin, ob das Angebot ernst gemeint gewesen sei. "Ich weiß nicht mehr, ob die Frage ernst gemeint war", sagt Manke-Reimers, dessen Frau Iris Wessollys erste Leichtathletik-Trainerin war, und fügt an: "Aber in dem Moment war es dann ernst gemeint."

Dieses Trainingslager in Florida hatte vor allem deshalb einen großen Einfluss auf Wessollys Karriere, da es in gewisser Weise ein Wegweiser war. Ein Wegweiser, auf die 200 Meter zu setzen. Am Ende des Trainingslagers stand ein Wettkampf an. Aufgrund ungünstiger Windbedingungen startete die Mannheimerin nicht über ihre damalige Paradestrecke 400, sondern über 200 Meter. Sie blieb das erste Mal unter 25 Sekunden. Es war für sie und ihren Trainer so etwas wie ein Zeichen, wo der Weg hinführen soll. Auch wenn die Entwicklung hin von einer längeren auf eine kürzere Strecke in der Leichtathletik eher ungewöhnlich ist.

Mittlerweile ist Wessolly über 200 Meter der aufstrebende Sprintstern der vergangenen beiden Jahre, ist deutsche Meisterin 2018 und Teilnehmerin der Heim-EM in Berlin. Sie hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen: Von einer Athletin, die in der Jugend zwar gut war, aber nicht so gut, dass es für Medaillen bei deutschen Meisterschaften und Starts bei internationalen Meisterschaften reichte.

Und zu einer Athletin, die im Fokus der Öffentlichkeit steht - auch wenn das gar nicht ihrem Naturell entspricht. Mit Blick auf Gina Lückenkemper, die beste deutsche Sprinterin, sagt sie: "Ich will jetzt nicht unbedingt mit ihr tauschen."

Vielleicht ist die Lockerheit, die Entspanntheit Wessollys große Stärke. Sie ist ein sehr fröhlicher, fast immer gut gelaunter Mensch, lacht viel. Und es scheint ihr ganz gut zu gelingen, diese positiven Charaktereigenschaften auch mit auf die Laufbahn zu nehmen. "Ich sehe dass alles sehr entspannt. Ich sage nicht, ich muss gewinnen", so die 22-Jährige. Aber natürlich will sie gewinnen, sonst wäre sie eine schlechte Sportlerin. Den Ehrgeiz hat sie. "Jessica ist nicht so verbissen. Verkrampft kann man auch nicht schnell sprinten", sagt Trainer Manke-Reimers.

Vielleicht hilft ihr diese Lockerheit auch, ihre Entwicklung der vergangenen Jahre zu verarbeiten, ohne abzuheben. Natürlich hat sie früher davon geträumt, bei internationalen Großereignissen zu starten. Aber die waren zu weit weg, um realistisch daran zu glauben. Und als sie dann 2017 bei einem internationalen Großereignis dabei war, der U 23-EM, konnte sie nicht zeigen, was sie drauf hat, weil die Staffel den ersten Wechsel verpatzte. Wessolly wäre als dritte Läuferin an der Reihe gewesen.

Trotzdem war 2017 ein erfolgreiches Jahr für sie, weil sie sich stark verbessert hat. Um 0,7 Sekunden auf 23,26 Sekunden. "Dass es so extrem bergauf geht, hätte ich nicht erwartet", sagt Wessolly. Sie meint damit in gewisser Weise auch das Jahr 2018. Natürlich hatte sie davon geträumt, dass sie bei der Heim-EM dabei ist.

Aber dass sie auf 22,89 Sekunden steigert, deutsche Meisterin wird, bei zwei so großen Meetings wie dem ISTAF in Berlin und in Zürich startet, war mehr als nur eine Zugabe. Nun möchte sie auf dieser Erfolgswelle weiter sprinten. Ziele sind Teilnahmen an weiteren internationalen Großereignissen, der EM-Endlauf und eine Medaille mit der deutschen Sprintstaffel. Sie arbeitet jeden Tag hart daran - um nichts dem Zufall zu überlassen.