Von Frank Enzenauer

Mannheim/Krefeld. Rasante, irre Wende im Waldhof-Drama: Der Aufstieg in die Dritte Liga ist doch noch möglich! Weil Relegationssieger KFC Uerdingen zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Frist versäumt haben soll, droht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit der Lizenzverweigerung.

Am Montag wird der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB in Frankfurt über den Fall entscheiden. Sollte Westmeister Uerdingen am Grünen Tisch verlieren, würde laut DFB-Spielordnung der SV Waldhof als "der in den Aufstiegsspielen unterlegene Verein den Platz in der 3. Liga einnehmen."

Die Pressemitteilung des Verbandes am Mittwoch kurz vor acht sorgte prompt für große Aufregung. "Dess gibt’s doch gar net: Der Waldhof hat mal Glück", platzte es aus einem Mannheimer Pfalzwanderer auf dem Marktplatz in Neustadt an der Weinstraße heraus, als auf seiner Fußball-App die Eilmeldung aufblinkte.

Der fröhliche Wandersmann war am Sonntag im Carl-Benz-Stadion gewesen, stand nur ein paar Meter von den Waldhof-Krawallmachern entfernt, die mittels Feuerwerkskörpern den Spielabbruch beim Stande von 1:2 erzwungen hatten. "Wir haben diese Vollidioten beschimpft und ausgepfiffen - Kinder kannst du zum Waldhof nicht mehr mitnehmen", so seine Erzählung.

>>Hier schildert ein Vater seine Erlebnisse<<

Turbulente Tage folgten auf das Skandalspiel mit mindestens 45 Verletzten und 24 Strafanzeigen. Die geschockte Vereinsführung beschloss Sofortmaßnahmen gegen Gewaltexzesse im Fanblock, die Ultras 1999 wurden vom Fandachverband Pro Waldhof ausgeschlossen, der DFB wertete die Partie mit 0:2, das dritte Scheitern der Mannheimer in der Relegation in Serie wurde da beweint, während der KFC auf der Aufstiegsfeier im Krefelder Rathaus freudetrunken herumtollte. Und dann der Mittwochsknaller ...

Nun ist Uerdingen entsetzt und muss bangen. Für den Ex-Bundesligisten ist klar: Im Lizenzverfahren habe man "alle Punkte in vollem Umfang erfüllt, zu hundert Prozent transparent und korrekt gearbeitet und finanzielle Garantien in einer Höhe abgegeben, die in dieser Liga in Deutschland einmalig sind."

Das Geld sei sogar zwei Mal überwiesen worden. "Unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga", teilte Klubchef Michail Ponomarew mit. Sollte der KFC nicht aufsteigen dürfen, werde er sein Engagement beenden, betonte der russische Investor.

Verhalten äußerte sich am Donnerstag der SV Waldhof. "Wir werden jetzt nicht in Jubel ausbrechen", sagte Geschäftsführer Markus Kompp. Er wolle "am Montag einfach ganz in Ruhe abwarten und schauen, was da passiert".

Kompp räumte ein, es sei schon überraschend, dass der Zulassungsantrag jetzt noch einmal überprüft werde. Der SVW rechnet damit, alle Auflagen erfüllt zu haben. Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill wollte am Donnerstag keinen Kommentar zur veränderten Lage abgeben.

Im Netz kursieren bereits Entwürfe neuer Hoffnungshemden. So haben Witzbolde ein weißes T-Shirt mit "Aufstieg 2018" in blauer Schrift kreiert, ein grüner Tisch wurde unter das Waldhof-Wappen platziert.

Noch eine Saison in der Regionalliga Südwest oder doch Drittklassigkeit? Ungeachtet der unverhofften Chance vermeldete der SVW vier Neuzugänge: Verteidiger Jan Just (21/TSV Schott Mainz), Mittelfeldspieler Timo Kern (28/FC-Astoria Walldorf) und die Stürmer Valmir Sulejmani (22/Hannover 96 II) und Jesse Weißenfels (25/Stuttgarter Kickers) erhielten - ligaunabhängig, wie es auf Anfrage hieß - Verträge bis Juni 2020.