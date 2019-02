Von Christopher Benz

Was ist für Sie Sport? Es soll Leute geben, die damit einen Samstag auf der Couch verbinden, während die Fußball-Bundesliga-Konferenz im Fernsehen läuft. Liebe Leserin, lieber Leser, ein wenig mehr darf es aber schon sein.

Klar, des Deutschen liebster Sport ist und bleibt "König Fußball". Dieser Status ist in Stein gemeißelt. Und legt es der Fan darauf an, rollt jeden Tag live und in Farbe die runde Kunststoffkugel quer über die Fernsehmattscheibe. Erste und Zweite Bundesliga, Champions League, Europa League, DFB-Pokal, internationale Ligen, Länderspiele - das Angebot ist riesig, die Nachfrage ist es auch (noch). Erste Tendenzen sind jedoch erkennbar, dass das Interesse leicht schwindet.

Sport ist nicht nur Fußball. An einem vielfältigen Angebot anderer Sportarten mangelt es keineswegs. Deutschlands Handballer haben die WM genutzt, um mehrmals vor zweistelligem Millionenpublikum an den TV-Geräten Werbung in eigener Sache zu machen. "Am besten gefällt mir beim Handball, dass deutlich weniger palavert wird als im Fußball, außerhalb wie auf dem Feld", outete sich Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann als handballinteressiert und zählte die angenehmen Unterschiede gegenüber seiner Sportart auf.

Mit den Rhein-Neckar Löwen ist in Mannheim ein Handballklub von Weltklasse-Format beheimatet. Im Sommer kehrt Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, der "verlorene Sohn", zurück. Wenn das kein Grund ist, häufiger bei den Löwen vorbeizuschauen.

Im vergangenen Jahr fesselte die Eishockey-Nationalmannschaft mit spannenden Partien bei Olympia samt gewonnener Silbermedaille Millionen von Fernsehzuschauern zu nachtschlafender Zeit. Die Adler Mannheim stehen souverän auf Rang eins in der DEL. In den bald beginnenden Playoffs sind sie der Favorit auf den Titel. Das Finale um die Deutsche Volleyballmeisterschaft findet am 24. Februar wieder in der SAP Arena statt, die gut bis komplett gefüllt sein dürfte. In Deutschland soll zudem ganz ordentlich Basketball, Hockey, Rugby oder auch Tischtennis gespielt werden.

Im Tennis sind Angelique Kerber - dreimalige Grand Slam-Siegerin und insgesamt 34 Wochen an der Weltranglistenspitze - sowie Alexander Zverev - amtierender ATP-Weltmeister - die legitimen Nachfolger der regional verwurzelten Legenden Steffi Graf und Boris Becker. Während Kerber und Zverev regelmäßig bei den größten Turnieren der Welt zu den Favoriten zählen und daher hauptsächlich am TV-Gerät zu bestaunen sind, gibt es für die Tennisfans der Region vor der Haustür mit Grün-Weiss Mannheim und dem TC Weinheim gleich zwei Bundesliga-Vereine. Dort schlagen mehrere Profis aus den Top 100 auf. Weltklasse zum Anfassen, wenn man so möchte.

Sport ist mehr als nur Fußball. Der Bedarf ist da, wie die Zuschauerzahlen der verschiedenen Topligen zeigen. Rund 5 000 (Handball), 1 500 (Tennis-Bundesliga), 4 000 (Basketball) und 6 000 Menschen in der DEL strömen durchschnittlich in die Hallen, Stadien oder Arenen. Auf dem heimischen Bildschirm rollt dennoch hauptsächlich der Fußball.

Eine Tatsache, mit der Sie, lieber Leserin und lieber Leser, sich nicht begnügen müssen. Einfach die Zeitung aufschlagen und schauen, was die verschiedenen Sportarten zu bieten haben. Runter von der Couch und ab zum Handball, Basketball, Eishockey, Tennis …

Kontakt: sportredaktion@rnz.de