Von Nikolas Beck

Als sie am Donnerstagabend die Tür aufmachte, traute die Hausherrin ihren Augen nicht. "Schon wieder Fußball?", stöhnte sie. Ja, schon wieder Fußball. Schon wieder Liverpool. Zum vierten Mal binnen nicht einmal zwei Wochen flimmerten Salah, Firmino und Co. über die Mattscheibe. Wenn die Stars der Bundesliga Schnappschüsse im Dubaiurlaub schießen, schaltet die englische Premier League Jahr für Jahr noch mal einen Gang hoch. Nicht selten fällt in den Tagen um den "Boxing Day" - am zweiten Weihnachtsfeiertag wird genauso gespielt wie an Neujahr - eine Vorentscheidung im Meisterrennen. Verrückt findet das die wenig fußballaffine Heimkehrerin.

Aber auch diejenigen, die unmittelbarer vom herausfordernden Terminkalender der Profikicker betroffen sind, schlagen immer wieder Alarm. Zwei der bekanntesten Kritiker standen sich am Donnerstag an der Seitenlinie gegenüber: Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Der stolze Katalane war sich schon während seiner Zeit als Bayern-Coach sicher: "Wir killen die Spieler, wir verlangen zu viel von ihnen." Und auch Klopp sagte einmal: "Bei den Spitzenspielern im Fußball sind wir schon lange über den Bereich hinaus, in dem es vertretbar ist. Wir müssen irgendwann das Rad zurückdrehen."

Jedoch scheint Klopp mit seinem Team sich selbst eines Besseren zu belehren. Der "Vollgas-Fußball" wird vom ehemaligen Dortmunder Meistertrainer weiterhin ohne Kompromisse gefordert - und von seinen Schützlingen erfolgreich umgesetzt. Achtmal mussten die "Reds" alleine im Dezember ran - achtmal gingen sie als Sieger vom Feld. Und auch, wenn es gegen ManCity nun die erste Niederlage überhaupt in dieser Spielzeit setzte: Immer noch ist das Klopp’sche Liverpool Titelanwärter Nummer eins.

Dass den englischen Mannschaften vor allem aufgrund der fehlenden Winterpause im internationalen Vergleich spätestens im Frühjahr die Puste ausgehen muss, hat der ehemalige Rekordmeister aus der Beatles-Stadt im vergangenen Jahr ebenfalls widerlegt. Schließlich scheiterte "Pool" erst im Champions-League-Finale an Seriensieger Real Madrid.

An Stammtischen wird sich ohnehin immer wieder und bundesweit erzählt, dass es mit der Belastung der Fußballer gar nicht so weit her sei. Vergleiche mit deutschen Eishockey-Cracks (52 Vorrundenspiele) oder gar amerikanischen Basketballspielern (82 Partien plus Playoffs) sind oft zu hören. Auch wenn diese hinken.

Es gehe aber gar nicht immer um die Belastung für Muskeln, Sehnen und Knochen, findet etwa Thomas Müller: "Jeder Mensch, der gut trainiert ist, kann alle vier Tage viele Kilometer in hoher Intensität laufen", glaubt der Nationalspieler und verweist vielmehr auf die "mentale Belastung" des Profigeschäfts.

Ist also der psychische Stress viel schlimmer als die physischen Strapazen? Die Psychologin im Haus wird hellhörig. Ein hohes Stresspensum über einen längeren Zeitraum könne in der Tat zum Problem werden, Schlafmangel, ein geschwächtes Immunsystem oder gar Depressionen auslösen, erklärt sie - und präsentiert zugleich die Musterlösung: Es gehe um die subjektive Wahrnehmung des Stresses: Empfindet man diesen als Herausforderung und nicht als Belastung, könne er sogar leistungsfördernd sein, sagt sie - ohne zu merken, dass sie gerade ein Eigentor geschossen hat: Als sie um die Fernbedienung bittet, weil für sie 22 Männer, zwei Tore und ein Ball am Abend psychischen Stress bedeuten würden, lehne ich ab: "Sieh es als Herausforderung ..."

