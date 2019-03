Von Michael Wilkening

Irgendwie hat das alles ja auch mit Dietmar Hopp zu tun. Indirekt zwar nur, aber auch der Mäzen der TSG Hoffenheim könnte von dem Urteil betroffen sein, das am vergangenen Mittwoch in Frankfurt gesprochen wurde. Schließlich hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jüngst deutlich gemacht, dass er gedenke, demnächst Punktabzüge gegen Klubs zu verhängen, deren Fans sich weiterhin zu Schmähungen gegenüber Hopp hinreißen lassen. Seit der Dorfklub aus dem Kraichgau mit Hilfe des Milliardärs vor über zehn Jahren in die Bundesliga aufstieg, hatte es Verunglimpfungen aller Art gegen ihn gegeben - und ihnen wollte der DFB mit der Drohung nach einem Punktabzug fortan entgegentreten.

Diesen Plan durchkreuzte am Mittwoch Richard Kästner. Indem der Richter am Landgericht in Frankfurt den Punktabzug gegen den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim für unwirksam erklärte, nahm er dem DFB eine Waffe aus der Hand, mit der der Fußball-Verband fortan gegen Fanvergehen vorgehen wollte. Die Mannheimer Fans hatten im Mai 2018 für einen Spielabbruch gesorgt, der vom DFB unter anderem mit dem Abzug von drei Zählern geahndet wurde. Laut Kästner liegt dabei ein Satzungsfehler vor, denn der DFB muss einen fairen Wettbewerb ermöglichen und untergräbt diesen mit einem Punktabzug aufgrund von Fehlverhalten der Anhängerschaft.

Für Johannes Zindel hat sich der DFB dieses Problem selbst eingebrockt. "Der DFB hat hervorragende Juristen", erklärte der Anwalt der Mannheimer: "Aber die Borniertheit und die Rechthaberei haben dafür gesorgt, dass die eigene Satzung falsch angewendet wurde." Zindel kann die Vorgehensweise des Verbandes nicht verstehen: "Das ist ein Armutszeugnis für den DFB." Das in Frankfurt gesprochene Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verband verlautbarte flugs, dass er plane, in die Berufung zu gehen.

Das macht aus Sicht der Funktionäre Sinn, denn die Auswirkungen der Niederlage gegen den Viertligisten aus dem Südwesten wären viel, viel größer als die "läppischen" drei Zähler vermuten lassen. Der DFB muss darauf hoffen, dass das Oberlandesgericht in der nächsten Instanz die Fakten neu und anders bewertet, um im Konflikt mit der bundesweiten Fanszene ein aus der eigenen Sicht wirksames Mittel zu haben. Geldstrafen und Geisterspiele haben sich schließlich als nicht wirksam erwiesen.

Für den SV Waldhof wird nicht mehr relevant sein, ob und wie es vor dem Oberlandesgericht weitergeht. Der Viertligist kann das Urteil vollstrecken lassen, falls der DFB in Berufung geht - die drei sportlich bereits gewonnen Punkte werden in der Tabelle gutgeschrieben werden. Der Aufstieg ist deshalb noch ein Stück wahrscheinlicher geworden, sollte den Klub und das Umfeld aber nicht zu Häme oder Schadenfreude verleiten.

Nur weil ein Punktabzug wegen Fanausschreitungen unfair ist, sind die Fanausschreitungen an sich immer noch völlig daneben. Wer den Urteilsspruch von Frankfurt als Legitimation für Pyroshows, Raketen oder Beschimpfungen gegen Dietmar Hopp umdeutet, hat rein gar nichts verstanden.

