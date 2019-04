Von Achim Wittich

Das kann ja lustig werden - oder auch nicht. Kaum wird der Hit zwischen dem wankenden Dauermeister aus München und der Dortmunder Borussia am Samstagabend in der Allianz Arena abgepfiffen sein, lässt Jérôme Boateng in der Nobeldisco P1 die Puppen tanzen. Auf dem Rasen wird der Innenverteidiger, mittlerweile keine Stammkraft mehr, wohl nicht stehen. Das macht aber nix. Mit geladenen Partygästen wie Sprintstar Usain Bolt lässt es sich schließlich immer gut feiern.

Blöd wäre nur, wenn den "Mia-san-mia"-Kickern vom Herausforderer zuvor die Lederhosen ausgezogen werden. Dann war es das nämlich mit dem siebten Titel in Serie und ein eventueller Pokalsieg könnte die Saison nach dem ernüchternden Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool auch nicht mehr retten. Mats Hummels jedenfalls hat schon angekündigt: "Wenn wir verlieren, wird man mich dort mit Sicherheit nicht sehen."

Auf der Party wird übrigens die neue Ausgabe von Boatengs Magazin "BOA" vorgestellt. Man muss sich ja schließlich neben den überschaubaren Trainingseinheiten irgendwie die Zeit vertreiben - und Golf spielen wird halt auch irgendwann langweilig ...

Allein die Tatsache, dass Boateng ausgerechnet diesen Termin gewählt hat zeigt auf, wie weit entrückt die millionenschweren Profis von der Realität mittlerweile sind. Sie bewegen sich in einer Parallelwelt, wofür sie allerdings nur zum Teil selbstverantwortlich sind. Völlig überzeichnet ist die Szene, seine Seele hat "König" Fußball längst verloren.

Wie sagte doch die Tage ein Bekannter beim kurzen Plausch auf der Hauptstraße zu mir, als es um das bevorstehende Duell der beiden Giganten ging: "Eigentlich sollte da mal keiner mehr hingehen und die Fernseher sollten ausbleiben. Das ist doch alles nur noch Zirkus."

Das hören wir nicht selten. Natürlich sind dann am Wochenende die Stadien doch wieder voll - genauso wie die Kneipen, wo der Privatsender das meist durchschnittliche Gekicke überträgt.

Und so wird es auch heute in der Sportsbar "Lenox" unten am Neckar wieder sein, wenn die Mehrzahl beim Public Viewing darauf hofft, dass Boateng und Co. die Hütte vollkriegen. Sollte es tatsächlich so kommen, werden die Stars sich wortlos aus dem Schlauchboot davonmachen. Es ist nicht nur in München so, dass die Auskunftsbereitschaft nach sportlichem Misserfolg wenig ausgeprägt ist. Das allerdings können wir durchaus nachvollziehen, obwohl es schlicht und einfach so ist, dass auch dies Teil des glänzend dotierten Jobs ist.

Aber was soll’s: Gewinnen die Roten, fließt im P1 der Schampus. Gewinnen die Schwarz-Gelben, fließt er genauso - und dann steigt doch irgendwann die Stimmung. Als Gastgeber ist Boateng dabei, egal wie’s ausgeht. Nur: Was machen seine Kollegen, wenn’s ein Remis wird?

