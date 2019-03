Von Rainer Kundel

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) begann am Mittwoch die erste Playoff-Runde. Dabei werden "nur" die beiden restlichen Teilnehmer am Viertelfinale ermittelt, die finalen Entscheidungen sind noch weit weg. Bevor es richtig losgeht, haben die Spiele schon einen Vorgeschmack auf das geliefert, was in der "fünften Jahreszeit" bei den Kufencracks zu befürchten ist.

137 Strafminuten in zwei Spielen, zwei Gehirnerschütterungen, ein Kreuzbandriss und ein Beinbruch lautet die Bilanz aus Bremerhaven und Straubing. Bestraft wurde nachträglich nur eine der üblen Aktionen. Kritik, dass die Schiedsrichter die Spieler nicht genügend schützen und ein Gremium, das sich Disziplinarausschuss nennt, seit jeher eine großzügige Linie fährt, bleibt von den betroffenen Klubs aus. Kritik zieht nämlich, auch wenn sie ohne Polemik geäußert wird, Geldstrafen nach sich.

Die bis heute nur häppchenweise kommunizierte Vorgeschichte stammt aus dem Sommer 2017. Die Liga goutiert eine Professionalisierung ihres Schiedsrichterwesens und holte sich Expertise von außen. Als Berater war der ehemalige NHL-Referee Rob Shick, 61, vor allem für die Sportchefs der DEL ein Heilsbringer. Der Mann hat 1451 Partien in der besten Eishockey-Liga geleitet und referierte vor dem deutschen "Streifendienst" mit Hilfe sogenannter "Case Studies" in Form von Videosequenzen aus der NHL vor den Managern. Gleichzeitig wurden Verhaltensregeln aus der hochprofessionellen NHL angeregt. "Die Amis unter den Sportmanagern", gestand kürzlich ein Geschäftsführer gegenüber der RNZ, "haben dann mit Mehrheit beschlossen, eine Null-Kritik-Linie zu fahren".

So weit, so schlecht, weil man sich zum Beispiel um Doug Shedden sorgen muss. Der Trainer des ERC Ingolstadt erlitt vor fünf Jahren einen Herzinfarkt und verfolgt das beinharte Treiben mit hochrotem Kopf von der Bande. Unabhängig davon, dass sich die NHL über Jahrzehnte bei der Vorbeugung ernsthafter Verletzungen nicht gerade hervorgetan hat und erst 2009 unter Leitung des ehemaligen Spielers Brendan Shanahan ein "War office" in Toronto installierte, sind DEL-Spieler vom Talent her und die Klubs bei ihrer Wirtschaftskraft nicht annähernd vergleichbar.

Dass die Sportchefs der Klubs zudem vor lauter Begeisterung über die Fallstudien der Disziplinarkommission zugleich Vorgaben gemacht haben, wie mit welcher Regelverfehlung umzugehen sei, ist ein Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Auch die als GmbH organisierte Liga-Gesellschaft wie sie die DEL darstellt, hat sich analog verbandsrechtlicher Strukturen aufzustellen. Stattdessen ignoriert sie elementare Grundsätze der Demokratie und handelt nach Gutsherrenart.

Die strikte Trennung von Legislative, Executive und Judikative wird ignoriert. Die Klubs als Gesellschafter haben Satzung und Spielordnung zu beschließen, die Geschäftsführung deren Durchführung umzusetzen und die Disziplinarkommission die Einhaltung zu überwachen und Regelverstöße nach eigener Sachkunde und Ermessen zu sanktionieren. Man stelle sich vor, in der Fußball-Bundesliga geben Hasan Salihamidzic, Fredi Bobic, Michael Zorc & Co. DFB-Richter Hans E. Lorenz per Video eine Fallsammlung zur Hand, nach der er zu bestrafen oder freizusprechen hat. Im Eishockey ist’s möglich.

