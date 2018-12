Von Claus Weber

Endlich ist er da, der nächste Fußball-Wettbewerb, auf den wir Deutschen so sehnlichst gewartet haben: Die Euro League 2. Noch mehr Fußball, noch mehr Clubs, noch mehr Übertragungen im Fernsehen. Schließlich sind die neue Nations League, die Fifa-Chef Infantino sogar in eine Global Nations League ausdehnen möchte, die aufgeblähte Europameisterschaft mit 32 Teams und eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften ab 2026 noch nicht genug.

Wer, bitte schön, soll sich das alles anschauen?

Aus deutscher Sicht scheint die Euro League 2 so unnötig wie ein Kropf. Zumal den Bundesliga-Siebten unattraktive Gegner, weite Fahrten, halbleere Stadien und vergleichsweise geringe Einnahmen erwarten. Entsprechend negativ sind die Reaktionen. "Es ist zu viel, die Leute haben irgendwann keine Lust mehr drauf", sagte diese Woche der Wolfsburger Geschäftsführer Jörg Schmadtke im Kicker. Und auch der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder warnte: "Wir müssen aufpassen, dass wir den Fußball nicht überfrachten."

Reinhard Grindel, der in Nyon seine Zustimmung gab, sah sich angesichts der Ablehnung in der Heimat gar zu einer Rechtfertigung gezwungen. Er habe aus Solidarität mit den kleineren Fußballverbänden gehandelt, die nun leichter Zugang zu einem Europapokal erhielten, erklärte der DFB-Präsident. Und außerdem wollte er niemanden vergrätzen, der vor kurzem Deutschland zum EM-Gastgeberland 2024 gewählt habe.

Was Grindel verschwieg: Der Verbandschef hat durchaus im Interesse der deutschen Clubs gehandelt. Denn die Forderungen kleinerer Nationen, die erst vor zwei Jahren beschlossene Aufstockung von drei auf vier deutsche Startplätze in der Champions League zurückzunehmen, werden mit der Einführung der EL 2 entkräftet.

Mit Brot - sprich Geld - und Spielen hat es die Uefa geschafft, die kleinen Verbände gefügig zu halten. Die Klubs aus Island, Bosnien, oder der Slowakei freut’s.

Deshalb fällt auch das Urteil von Otmar Schork geteilt aus. "Wir müssen uns einerseits die Frage stellen, wie weit wir die Fußball-Wettbewerbe noch verwässern wollen", erklärte der Geschäftsführer des SV Sandhausen auf Nachfrage der RNZ, "andererseits gibt es den Kleinen in Europa die Chance, international zu spielen."

Wenigstens in Deutschland gab es diese Woche die ersten Anzeichen einer Gegenbewegung. Die DFB-Fußball-Kommission, in der Schork als einer von drei Zweitligavertretern sitzt, hat die Abschaffung der unbeliebten Montagsspiele in der Zweiten Liga ab der Saison 2020/21 auf den Weg gebracht. Für die Bundesliga war deren Wegfall schon zuvor beschlossene Sache.

Es sei allerdings nicht nur aus Fan-Interesse geschehen, gibt Schork zu. Die Klubs wollen generell weg von den Spielen an Werktagen. Sandhausen startet am 30. Januar, einem Mittwochabend, in Hamburg ins neue Jahr. Ein Termin, der für Fans, Spieler und Sponsoren gleichermaßen uninteressant ist.

