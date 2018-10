Von Tillmann Bauer

Es ist schon erstaunlich, was Derbys bewirken können. Wenn im Mannschaftssport zwei Vereine aufeinandertreffen, die sich aber mal so gar nicht leiden können, obwohl - oder gerade weil - sie geografisch gesehen direkte Nachbarn sind, dann ist der Alltag vergessen. Nichts bleibt wie es war, es geht nicht um Punkte, es geht nicht nur um den Sieg. Es geht ums Prestige. Derbys sind eine Faszination für sich.

Da kramt der feine Steuerfachangestellte, der sich normalerweise nur mit Anzug und Schlips aus dem Haus traut, schon mal ganz tief im Kleiderschrank, um sich in den Vereinsfarben zu schmücken, die Ärmel des Kapuzenpullovers hochgekrempelt, um sein Team mit hochrotem Kopf zum Sieg zu schreien. Vor allem beim Handball - vor kurzem gesehen, als die SG Leutershausen und der TVG Großsachsen um die Vormachtstellung in Hirschberg kämpften - ist es immer wieder spannend zu beobachten, wie aus Menschen Fan(-)atiker werden. Kurzum: Grenzen verschwimmen, Hemmungen fallen - ach, herrlich ist die Derby-Zeit!

Die Farben, zwischen denen auch Sie sich heute entscheiden sollten, sind Rot und Blau. Rot, falls sie es mit den Bergsträßer Teufeln aus Leutershausen halten und innerlich vor dem Einschlafen "Hause, Hause" summen. Blau, wenn Sie die Sportgemeinde aus Nußloch bevorzugen, obwohl dort ein Christian Zeitz spielt, der als Ex-Weltmeister mit seiner Persönlichkeit in der 3. Liga polarisiert. Oder gerade deswegen?

Wie dem auch sei, ob mit oder ohne Zeitz - die Olympiahalle, die man übrigens so nennt, weil sie in dem Jahr errichtet wurde, in dem die DDR bei den Olympischen Spielen in Moskau Handball-Gold gewann (1980), wird heute Abend aus allen Nähten platzen. Das ist garantiert, wenn die stärksten Drittligisten der Region aufeinandertreffen. Spieler, Verantwortliche, Fans, Zuschauer - man kennt sich, hat schon manche Fehde ausgefochten und freut sich trotzdem auf die Duelle. Es ist eine Art Hassliebe.

Wie dicht die Rhein-Neckar-Region mit echten Handballhochburgen besiedelt ist, zeigt allein die Entfernung mancher Auswärtsspiele (!). Nach Großsachsen, quasi in den anderen Ortsteil, fährt der gemeine Leutershausener, wenn er nicht zu Fuß geht, lediglich zwei Kilometer. Auch nach Nußloch und Schwetzingen braucht man lediglich 20 Minuten mit dem Auto (25 Kilometer). Das hat noch echten Derby-Charme, wenn in der Olympiahalle fast genauso viele rote wie blaue Handballverrückte stehen.

Kurios ist sie ja schon, diese ominöse Oststaffel der dritten Liga. Da spulen die "Heisemer" für drei Auswärtsspiele zusammen läppische 52 Kilometer ab und müssen dazu kaum die Autobahn benutzen - das hat schon Bezirksliga-Flair - und an einem anderen Wochenende sitzt man im Bus nach Leipzig. 460 Kilometer, fünf Stunden. Für einen Weg. Mit dem Sprit-Geld könnte man eine ganze Runde auskommen, vorausgesetzt die Gegner würden nur Großsachsen, Nußloch und Schwetzingen heißen.

Derby-Fans würde es wohl kaum stören.

