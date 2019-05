Ausgebreitete Arme und ein Siegerlächeln: Laura Philipp beim Zieleinlauf am vergangenen Sonntag in Buschhütten. Foto: Marcel Hilger

Von Achim Wittich

Neckargemünd. Laura Philipp ist nicht zu stoppen. Die 32-jährige Triathletin aus Neckargemünd ist die schnellste deutsche Frau über die Ironman-Distanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen) und konnte im vergangenen Oktober in Barcelona bei ihrem ersten Langdistanz-Triathlon sofort triumphieren.

Seit über zwölf Monaten ist die Weltklasseathletin vom Soprema Team des TSV Mannheim ungeschlagen und ließ sich auch am vergangenen Sonntag in Buschhütten (1 Kilometer Schwimmen, 41,9 Kilometer radfahren, 10 Kilometer Laufen) den Sieg nicht nehmen. Für den legendären Wettkampf auf Hawaii am 12. Oktober hat sich die gelernte Physiotherapeutin bereits qualifiziert.

Laura Philipp, herzlichen Glückwunsch zur "Königin von Buschhütten". Nur eine Woche nach dem Triumph beim 70.3.-Rennen in Marbella waren Sie erneut nicht zu schlagen. So kann es weiter gehen. Wie lief denn der Wettkampf aus ihrer Sicht. Gab es für Sie irgendwann Zweifel am Erfolg?

Der Wettkampf lief grundsätzlich gut, vielleicht sogar besser als erwartet, aber Zweifel gab es an diesem Wochenende (lacht). Wir sind im Schneeregen ins Siegerland angereist und am Rennmorgen wachte ich im Schneetreiben auf. Die größte Herausforderung war der Wechsel vom Schwimmen aufs Rad, denn gerade in der zweiten Disziplin kühlst du bei fünf Grad Außentemperatur ganz schnell aus. Mit viel Vaseline, ein paar dicken Handschuhen (siehe Bild) und Neoprenkappen über meinen Radschuhen war es ertragbar. Die Bedingungen waren für alle hart.

Sie sind nun bereits seit über einem Jahr ungeschlagen. Das dürfte Ihnen enormes Selbstvertrauen geben. Gleichzeitig steigen damit sicherlich aber auch die Erwartungen und der Druck erhöht sich ….

Das stimmt sicher. Mir ist bewusst, dass es nicht immer so gut laufen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Lauf habe und tue alles für dessen Fortsetzung, wenngleich jeder Sportler weiß, dass es nicht immer so weitergeht. Es stehen in diesem Jahr gleich zwei große WM-Rennen auf meinem Rennkalender.

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Ich denke, es ist meine Freude am Sport, die zu viel Motivation führt und ein starkes Team im Hintergrund, das mich powert.

Ihr Ehemann ist bekanntlich gleichzeitig auch Ihr Trainer. Das scheint perfekt zu funktionieren …

Ja und trotzdem ist diese Doppelrolle von uns beiden auch eine riesengroße Herausforderung. Ich glaube, wir machen das ganz gut.

Bevor es im Oktober für Sie zum ersten Mal zur Weltmeisterschaft nach Hawaii geht, steht als erster Saisonhöhepunkt der Ironman in Roth auf Ihrem Programm. Freuen Sie sich schon auf die unglaubliche Stimmung dort, besonders am legendären "Solarer Berg", und mit welchen Erwartungen treten Sie dort an?

Ich habe mir das Rennen ganz bewusst ausgewählt, weil ich die Qualifikation für die WM bereits habe, deshalb drängte sich diese Wahl geradezu auf. Ich will auf der Langdistanz Erfahrung sammeln und mich bestmöglich platzieren. Der Challenge Roth ist das bekannteste und größte Rennen in Deutschland und genießt nach dem Ironman auf Hawaii die größte Aufmerksamkeit weltweit. Der Solarer Berg ist Sinnbild für die unglaubliche Stimmung im Frankenland. Ich freue mich sehr auf das Renen am 7. Juli.

Geben Sie bitte unseren Lesern doch mal einen Einblick, welches Trainingspensum Sie in der intensivsten Phase der Vorbereitung auf einen Ironman absolvieren.

In den umfangreichsten Wochen komme ich auf 35 Trainingsstunden pro Woche. Das sind circa 20 Kilometer Schwimmen, 400-500 Kilometer auf dem Rad und 50 bis 80 Kilometer in den Laufschuhen sowie drei Stunden im Kraftraum. Hinzu kommen Termine beim Physiotherapeuten und Regenerationsmaßnahmen.

Da bleibt nicht viel Zeit für andere private Dinge oder Hobbys …

(Lacht) In solchen Wochen natürlich nicht. Sport auf Topniveau ist eine Herausforderung, die mit Entbehrungen einhergeht. Wenn ich keine Freude daran hätte, würde ich es nicht so intensiv betreiben.

Immer wieder werden von der Öffentlichkeit die unglaubliche Leistungen der Triathleten hinterfragt und das Thema Doping ist dabei allgegenwärtig ...

Es ist wichtig, für einen sauberen Sport zu kämpfen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die zur Zeit wirksamste Form der Dopingbekämpfung die kriminalistische Aufarbeitung des Themas ist. Ich selbst wurde in den letzten zehn Tagen unangemeldet dreimal kontrolliert, das ist wirklich häufig.

Wo starten sie denn noch vor der Challenge in Roth?

Die nächsten Rennen sind der Challenge Heilbronn am 19. Mai und der 70.3 Ironman Kraichgau am 2. Juni.