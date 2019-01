Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Erwin, ein komischer Mensch aus der Schweiz, kam später als die anderen gut 4000 Besucher in die SAP Arena und erzählte, er sei aufgehalten worden. Ein paar Witze waren gut. Zum Beispiel der: Der Schaffner in der Bahn habe die abgelaufene Fahrkarte moniert. "Sie sind eben einen Tag zu spät", rechtfertigte sich Erwin und musste zur Strafe nach Mannheim laufen.

Als Erwin, im richtigen Leben der Komödiant Marc Haller, am Sonntagabend in der Arena über die Brüstung kletterte, hatte die Turngala des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes das erste Feuerwerk bereits abgebrannt. Seit zehn Jahren präsentieren BTB und STB ihre Show in Mannheim (und 20 weiteren Orten im Lande), und zum zweiten Mal war die Regisseurin Claudia Marx aus Hannover für die Präsentation verantwortlich, die von den Helfern des TV Neckarau in zehnstündiger Maloche vorbereitet worden war. "Reflexion" war eine Show aus Akrobatik, Gymnastik, Jonglage, Turnen, Tanz und jeder Menge guter Musik, die - eine erfreuliche Neuerung! - in angenehmer Lautstärke aus den Boxen schallte. Der Wertbegriff "Weltklasse" eilte von Munde zu Munde, und Erwins Arbeitsauftrag, das Publikum zum Lachen zu bringen, wurde auch von den anderen Künstlern tadellos erfüllt.

Die Kinder des TV Waldhof. Foto: vaf

Beate und Uwe kamen aus Philippsburg und lassen sich seit Jahren keine Turngala entgehen. "Diese Showeffekte, diese tolle Technik und die Begeisterung der Turner - es wird jedes Mal besser", sagte Beate, die der Gesundheit wegen einmal pro Woche in die Gym-Welt eintaucht, von der BTB-Vizepräsident Thomas Müller (Heidelberg) schwärmte, nachdem er sich bei Sportbürgermeister Lothar Quast für die Gastfreundschaft Mannheims bedankt hatte. Die Quadratestadt war auf der Bühne durch die mit Flic Flacs und Salti begeisternden Kunstturnerinnen des Bundesligisten TGM und die Fähnchen schwenkenden und die Vielfalt des Mannheimer Lebens zeigenden Kinder des TV Waldhof vertreten, die so viel Beifall erhielten, dass die Sparda Bank 15.000 Euro für den Nachwuchs des BTB spendierte. Applaus gab es für das badische Turnteam mit den Seniorinnen Christine Keller (SG Kirchheim), Sabine Gaißer und Dagmar Rühl (Heidelberger TV), die ihre Meisterschaft am Boden und auf dem Schwebebalken bewiesen, während die Männer am Barren demonstrierten, dass man auch mit einem Ränzlein vorne schwere Übungen gut turnen kann. Erwin sagte dazu etwas unfein: "Wenn Turnen einfach wäre, hieße es Fußball..."

Der SKC Tabea mit Reifen und Bändern. Foto: vaf

Einer Blitzumfrage unter den Besuchern zufolge, die als Wertungsrichter fungierten, haben fünf Programmpunkte Höchstnoten verdient: Das Artistic Show Team der KTG Heidelberg mit Christian Berczes, Kim Eisen, Rouven Ketzer, Daniel Morres und Tobias Wolf turnte, auch mit den Gymnastinnen des SKC Tabea, so mitreißend im Stil der 1950-er Jahre, dass die Damen im Hintergrund beinahe ihren Lollipop verschluckten. Das tschechische Show Projekt verblüffte mit virtuosen Übungen auf Trampolin und Barren, und das Duo Hand2stand mit den Kanadiern Camille Tremblay und Louis-Marc Bruneau schlängelte sich auf Handschützen und an violetten Schlingen so verwirrend, dass es den Zuschauern den Atem raubte.

Die sechs Jungs der Aomori University vermischten als "Blue Tokyo" Rhythmische Sportgymnastik, Street Dance und Akrobatic zu einer so schwungvollen Show zu den Klängen von Beethovens 9. Sinfonie, dass die Zuschauer beim großen Finale gerne in Michael Jacksons "Man in the mirror" einstimmten. Zum Schluss empfahl Erwin: "Schauen Sie morgens doch mal in den Spiegel und lachen Sie dabei!" Das kann ja nicht schaden.