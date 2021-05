Jonas Singer, hier mit Trainer Matthias Born, brachte den FCA in Führung. Foto: Pfeifer

Pirmasens/Walldorf. (bz) Wie sehr der Abstiegskampf eine verkrampfte Spielweise hervorrufen kann, mussten die Fußballer des FC-Astoria Walldorf in den vergangenen Wochen häufig selbst erfahren. Wirklich unterlegen war der Regionalligisten nie, selbst gegen Kontrahenten aus dem vorderen Tabellendrittel kamen die Born-Schützlinge zu vielen Chancen. Doch genau da lag das Hauptproblem. Das Verwerten der Torchancen war die Achillesferse des FCA im Kalenderjahr 2021.

Am Samstagnachmittag war während des ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolgs beim FK Pirmasens davon kaum noch etwas zu sehen. Die Mannschaft um Kapitän Nico Hillenbrand wirkte ungemein befreit angesichts des Regionalliga-Beschlusses vom vergangenen Donnerstag mit der Konsequenz, dass es nur noch zwei anstatt sechs Absteigern geben wird. Die Astorstädter sind einer der ganz großen Profiteure dieser Regelung.

Dementsprechend selbstbewusst gingen sie in Pirmasens ans Werk. Nach der ersten Chance der Gastgeber – Nico Hammann klärte auf der Linie per Kopf (17.) – spielten anschließend nur noch die Walldorfer. Das 0:1 durch Jonas Singer (33.) war mehr als verdient, da in den Minuten zuvor der spätere Torschütze sowie Tilmann Jahn bereits die Führung auf dem Fuß hatten (20./22.). Drei Zeigerumdrehungen nach Singers Treffer markierte Niklas Antlitz das 0:2 (36.).

Es gab dennoch einen Rückschlag zu verdauen. Hillenbrand verletzte sich bei einem Zweikampf unglücklich im Gesicht und musste zur weiteren Untersuchung direkt ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde eine Augenhöhlenquetschung diagnostiziert, gebrochen ist glücklicherweise nichts. Nach der Pause passierte vor den Toren kaum noch etwas, der FCA spielte die Partie routiniert herunter. "Aus dem Spiel heraus haben wir so gut wie nichts zugelassen und auf der anderen Seite haben wir noch weitere Möglichkeiten herausgespielt", zeigte sich FCA-Trainer Matthias Born zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe.

Bereits am Dienstag geht es weiter mit der Partie beim VfR Aalen (19 Uhr) .

Pirmasens: Reitz – Hammann, Zimmer, Frisorger (46. Griess), Grünnagel – Schmitt (63. Hecker), Becker, Cisse (46. Bohl), Dimitrijevic (80. Eichhorn) – Krob (63. Neofytos), Chessa.

Walldorf: Kristof – Goß, Hauk, Hammann, Becker – Singer (80. Waack), Nag (80. Egolf), Hillenbrand (36. Schön), Fahrenholz (68. Burgio) – Antlitz (68. Groß), Jahn.

Schiedsrichter: Berger (Nesselröden); Tore: 0:1 Singer (33.), 0:2 Antlitz (36.).