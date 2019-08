Von Christopher Benz

Walldorf. Am Samstag gab es reichlich Gesprächsbedarf. Stein des Anstoßes war die falsche Auslegung einer neuen Regel durch den Unparteiischen. Die Folge war ein schnell ausgeführter Freistoß, der zum 1:2 gegen den FC-Astoria Walldorf im ersten Regionalliga-Heimspiel gegen den FSV Frankfurt zwei Minuten vor dem Ende führte. Zu allem Überfluss für die emsigen Hausherren kassierten sie in der Schlussminute den nächsten Gegentreffer zum 2:2-Endstand.

In den DFB-Regeln zur Saison 2019/20 heißt es: "Entscheidet sich der Schiedsrichter, einen Spieler zu verwarnen oder des Feldes zu verweisen, wird das Spiel erst nach Abschluss des Verfahrens für diese Disziplinarmaßnahme fortgesetzt, es sei denn, das Team, das das Vergehen nicht begangen hat, führt den fälligen Freistoß schnell aus und kommt so zu einer klaren Torchance, ehe der Schiedsrichter mit dem Verfahren für die Disziplinarmaßnahmen begonnen hat."

Da der Schiri nach einem Foul von FCA-Innenverteidiger Max Müller jedoch selbigen zu sich bat und die Gelbe Karte bereits in der Hand hatte, hätte der Freistoß nicht ausgeführt werden dürfen. "Der Schiedsrichter sagte zu mir, ’bleiben Sie hier’, hat in die Tasche gegriffen und ich konnte die Karte schon sehen", sagte Müller. Der Kapitän wollte an dieser Fehlentscheidung aber nicht die verlorenen Punkte festmachen, sondern nahm sich und seine Kollegen in die Verantwortung: "Wir waren beim 2:2 gedanklich nicht auf der Höhe und hätten die Aktion besser verteidigen müssen."

Unterm Strich fühlte sich das Remis wie eine Niederlage für die Walldorfer an. Die Art und Weise wie sie aufgetreten sind, war allerdings stark. Über eine halbe Stunde mussten sie in Unterzahl agieren, nachdem Maik Goß wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden war. Dies war bereits eine sehr harte Entscheidung gegen die Blauen.

Zu diesem Zeitpunkt stand es gerechterweise 0:0. Müller und André Becker hatten zwei Halbchancen (22./30.), während im eigenen Gehäuse der erst 19-jährige Nicolas Kristof über 90 Minuten hinweg tadellos agierte und mehrmals gekonnt parierte. Einen Schreckmoment gab es in der 38. Minute, als Tim Fahrenholz bei einem Zweikampf unglücklich fiel. "Tim hat sich die Schulter ausgerenkt, sie wurde von den Sanitätern aber umgehend wieder eingerenkt", sagte FCA-Trainer Matthias Born später.

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte den Hausherren. Schön steckte in der 49. Minute auf Stellwagen durch, der aus spitzem Winkel übers Tor schoss. Kurz darauf musste Goß runter. Mit einem Mann weniger bauten die Einheimischen eine nahezu undurchdringliche 4-4-1-Formation auf. Die taktische Marschrichtung war klar, den Gegner locken und dann eiskalt kontern. Den ersten Angriff auf diese Art schloss Hillenbrand mit einer Direktabnahme ab, die der FSV-Torhüter zur Ecke klärte. Diese prallte von einem Frankfurter ins Gehäuse - Eigentor (68.). Gleiches Spiel vor dem 2:0: Dieses Mal sprintete Minos Gouras der Frankfurter Hintermannschaft davon und bediente Becker. Der Stürmer verwertete die Hereingabe zu seinem vierten Saisontreffer in der zweiten Partie.

Es folgte die denkwürdige 88. Minute. "Wir akzeptieren das Ergebnis", wollte Born nicht mehr dazu sagen, sondern lobte vielmehr seine Mannschaft, "wir haben uns viele Chancen erspielt und einen engagierten Auftritt hingelegt."

Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, Max Müller, C. Becker - Gouras (85. Kölmel), Hillenbrand, Schön (60. Nag), Fahrenholz (40. Stellwagen) - Sahin, A. Becker

Frankfurt: Aulbach - Mangafic, Djengoue (77. Weinhardt), Nothnagel, Wilton - Born (63. Häuser), Azaouagh (84. Sejdovic), Güclü, Straub - Alawie - Plut

Schiedsrichter: Jan Dennemärker (Schwarzenholz)

Zuschauer: 588

Tore: 1:0 Eigentor (68.), 2:0 A. Becker (74.), 2:1 Güclü (88.), 2:2 Alawie (90.)

Gelb-Rote Karte: Goß (55./wiederholtes Foulspiel)