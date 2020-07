Walldorf. (bz) Nahezu die halbe 2. Bundesliga ist hinter André Becker her gewesen. Kiel, Karlsruhe, St. Pauli und Sandhausen wurden immer wieder im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel genannt. Jetzt hat sich der Torschützenkönig der abgebrochenen Regionalliga-Saison – 20 Treffer in 22 Partien – entschieden. Der Deutsch-Brasilianer wechselt vom FC-Astoria Walldorf zum SSV Jahn Regensburg.

"Wir verfolgen André bereits seit drei Jahren und seine Entwicklung in dieser Zeit ist beachtlich", sagt Regensburgs Geschäftsführer Profifußball Christian Keller über den Neuzugang. Becker macht gleichzeitig den Schritt zum Vollprofi, nachdem er ein Elektrotechnik-Studium erfolgreich abgeschlossen und im vergangenen Jahr ein Praktikum in Vollzeit absolviert hat. "Der Jahn hat in den zurückliegenden Jahren bewiesen, dass er gut mit jungen Spielern, die aus unteren Ligen kommen, arbeiten kann", erklärt der 23-Jährige seinen Wechsel. Erst vor einem Jahr verließ Erik Wekesser Walldorf in Richtung Regensburg und hat dort 28 Einsätze in seiner ersten Zweitliga-Saison gesammelt.