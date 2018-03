Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. "Der Heidelberger Halbmarathon gehört in die Vita eines jeden Läufers." Das schreibt das Magazin "LaufReport" über den SAS Halbmarathon, den die TSG 78 Heidelberg in diesem Jahr zum 37. Mal ausrichtet. Ein Teilnehmer urteilt: "Der schönste und anspruchsvollste Halbmarathon in Baden-Württemberg."

Andreas Wahlster, der Organisationsleiter, und seine Mitstreiter hören diese lobenden Worte gerne und sehen sich in ihrer Arbeit bestätigt. Aber sie sind auch Ansporn, nicht nachzulassen. "Wir sind stolz darauf und unseren Sponsoren SAS sowie Henkel sehr dankbar", sagt Wahlster, der von einem "bewährten Team und kollegialen Umgang" spricht. Aber er erwähnt auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei, den verschiedenen Ämtern, DRK, Vereinen, Schulen sowie Schülern und vergisst auch nicht die fast 200 TSG-Mitglieder zu erwähnen. Sie alle seien Garanten dafür, dass beim SAS Halbmarathon, Henkel Team-Lauf oder HPK Dr. Natour Bambini-Lauf alles reibungslos abläuft.

Wenn am 22. April die 3500 Läufer in der Hauptklasse ab 9.15 Uhr die anspruchsvolle Strecke über 21,1 Kilometer in Angriff nehmen, dann ist für alles gesorgt, ebenso wie für die 900 bis 950 Teilnehmer beim Team-Lauf (3,1 Kilometer) oder für die 200 bis 250 Kinder (1,2 km). Um diesen Standard zu gewährleisten, sahen sich die TSG-Verantwortlichen allerdings gezwungen, nach fünf Jahren die Startgebühren zu erhöhen. Für den Halbmarathon sind jetzt 30 Euro zu bezahlen und für den Team-Lauf (12 bzw. 6 Euro). Nur der Start bei den Bambini kostet weiter zwei Euro.

Die laut Wahlster "größte sportliche Veranstaltung in Heidelberg" wurde zu einem Selbstläufer, obwohl es keine Geldpreise, sondern nur Gutscheine zu gewinnen gibt. Wer keine Startnummer bekommt und unbedingt mitlaufen möchte, sollte sich am Renntag zum Start begeben. "Es gibt immer wieder Läufer, die kurzfristig zurückziehen", sagt Sonja Böhnisch, Mitglied der Abteilungsleitung der Leichtathleten. "Unser Oberbürgermeister hat sich auch schon gemeldet und gefragt, ob er wieder die Startnummer 100 haben könnte", berichtet Böhnisch.

Eingeladen werden auch die ersten Zehn des Vorjahres bei den Männern sowie Frauen. So haben bereits die Vorjahressieger Jochen Uhrig und Anna Herzberg zugesagt. Zudem kommt Holger Freudenberg (2.) und Manuel Peters (5.). Bei den Frauen greifen Lena Berg (2.), Julia Bongiovanni (3.) und Sophia Möllinger (4.) nach dem Titel. Uhrig hält seit 2017 mit einer Zeit von 1:12,45 den Streckenrekord.

"Das ist für unser Rennen natürlich überragend", sagt Wahlster über die Konstellation bei den Männern. Freudenberger, Rekordhalter vor drei Jahren, wird alles versuchen, Uhrig zu entthronen. Bei den Frauen hält Tina Tremmel (1:22,29) seit 2009 die Bestzeit. "Ich traue Anna Herzberg schon zu, dass sie schneller sein kann", meint Wahlster.

Info: Anmeldungen zum SAS-Halbmarathon und Team-Lauf sind nur online möglich und zwar unter: www.sasHalbmarathon.tsg78-hd.de. Die Meldefrist beginnt am 24. Februar, pünktlich um 0 Uhr und endet am 11. März. Die Anmeldung für den HPK Dr. Natour Bambini-Lauf ist erst am Lauf-Wochenende (21./22. April) möglich.