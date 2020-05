Von Daniel Hund

Heidelberg. Knallharte Grundschläge und ein sympathisches Auftreten. So hat sich Anke Huber, 45, die ehemalige Nummer vier der Tennis-Weltrangliste, in die Herzen vieler Fans gespielt. Ihre aktive Karriere hat die gebürtige Bruchsalerin nach mehreren Verletzungen im Oktober 2001 beendet. Die RNZ führte mit der zweifachen Mutter, die in Frankenthal lebt und nach wie vor als Sportliche Leiterin beim WTA-Turnier in Stuttgart fungiert, ein Exklusiv-Interview.

Anke Huber, die Corona-Krise stellt derzeit das Leben aller Menschen auf den Kopf. Wie gravierend werden die Auswirkungen auf das Tennis sein?

Zunächst einmal muss man sagen, dass diese Situation alle Sportarten sehr hart trifft. Es ist eine Herausforderung für alle. Wie genau die Auswirkungen sein werden, wird man erst in ein paar Monaten wissen. Aber es ist klar, dass es für Einzelsportler wie Tennisspieler eine Katastrophe ist. Sie müssen sämtliche Kosten, auch für die Reisen, selbst tragen. Ich glaube, dass es in diesem Jahr keine Turniere mehr vor Zuschauern geben wird. Davon bin ich sogar überzeugt.

Sie arbeiten beim WTA-Turnier in Stuttgart als Sportliche Leiterin. Wie nah sind Sie denn insgesamt noch an der Profi-Tour dran?

Ich bin schon noch nah dran, was ich wegen meiner Aufgabe in Stuttgart ja auch sein muss. Deshalb bin ich auch bei zwei, drei weiteren Turnieren im Jahr selbst vor Ort. Nur selbst spiele ich mittlerweile nicht mehr ganz so viel (lacht).

Das ist interessant, wann hatten Sie zuletzt einen Schläger in der Hand?

Gut, okay (schmunzelt), das war sogar in der letzten Woche. Da habe ich mit meiner Nichte in Ludwigshafen gespielt. Das war kurz nachdem die Plätze in Rheinland-Pfalz wieder aufgemacht haben.

Packt einen dann ab und an noch der Ehrgeiz vergangener Tage?

Nein (lacht), das mit dem Ehrgeiz ist schon etwas länger her und vorbei.

Der erste große Turniersieg gelang 1991 in Filderstadt. Foto: dpa/Imago

Sie haben viele Super-Matches gespielt und große Erfolge gefeiert, gibt es dennoch ein Erlebnis, an das Sie sich besonders gerne zurückerinnern?

Besonders in Erinnerung ist mir natürlich noch der Turniersieg in Filderstadt. Damals war ich 16 Jahre alt, habe im Finale Martina Navratilova geschlagen und es war mein erstes größeres Turnier, das ich gewinnen konnte. Außerdem erinnere ich mich natürlich noch gerne an das Masters-Finale in Flushing Meadows zurück. Das habe ich 1995 zwar gegen Steffi Graf in fünf Sätzen verloren. Doch es war ein einmaliges Erlebnis. Die ganze Atmosphäre, die Stimmung, das wird immer in meinem Kopf bleiben.

Bei den French Open in Paris spielte sie 1992 zusammen mit Steffi Graf auch Doppel.

Sie haben damals schon extrem schnell gespielt. Trotzdem hat sich das Tennis rasant weiterentwickelt.

Natürlich und es wird sich auch immer weiterentwickeln. Das hängt mit dem stetig ausgereifteren Material zusammen. Zudem wird im körperlichen Bereich immer professioneller gearbeitet. Auch mit eigenen Fitnesstrainern. Gefühlt sind die Spielerinnen heutzutage auch alle fünf bis zehn Zentimeter größer. Ich bin davon überzeugt, dass das Spiel insgesamt auch weiterhin immer schneller werden wird.

Hatten Sie einen Belag, auf dem Sie am liebsten gespielt haben?

Ja, den hatte ich. Vor allem in der Halle bin ich gerne angetreten. Damals gab es dort besonders schnelle Beläge, die es heute gar nicht mehr gibt. Hartplätze haben mir auch gut gelegen. Sand war hingegen nie mein Lieblingsbelag.

Volle Konzentration auf den Treffpunkt: Anke Huber beim Rückhand-Slice. Foto: dpa/Imago

Was mit Ihrer schnellen Spielweise zusammenhing.

Ja, aber auch mit meiner fehlenden Geduld (lacht).

Im Leimener Leistungszentrum hat für Sie vieles begonnen. Wie wichtig war Ihr damaliger Trainer Boris Breskvar für Ihre Entwicklung?

Enorm wichtig natürlich. Ich habe von meinem zehnten bis zu meinem 18. Lebensjahr in Leimen unter ihm trainiert. Boris hat mir wahnsinnig geholfen. Aber es war dann auch wichtig, dass ich mit 18 Jahren unter einem neuen Trainer gelernt habe.

Der Kontakt zum Leistungszentrum ist aber nie abgerissen.

Nein, ich schaue da noch häufiger vorbei. Mit Rainer Öhler und Susi Schaffner sind die Trainer ja teilweise bis heute die gleichen geblieben (lacht).

Auch zum Heidelberger TC haben Sie ein spezielles Verhältnis. Zu Bundesliga-Zeiten haben Sie dort häufig aufgeschlagen.

Ja, das ist eine Zeit, an die ich mich auch immer wieder gerne zurückerinnere. Leider war ich mit zwölf Jahren damals noch sehr jung, so konnte ich das Ganze gar nicht so richtig genießen, also diesen Teamgedanken auch wirklich leben. Oft habe ich mein Einzel gespielt und musste danach sofort wieder weiter zum nächsten Turnier. Jobst Wellensiek hat diese tolle Zeit entscheidend geprägt. Alles war immer super organisiert.

Viele Ex-Profis arbeiten mittlerweile als Trainer auf der Tour. War das für Sie nie ein Thema?

Nein, ich bin ja ganz bewusst raus aus diesem ganzen Tennis-Zirkus. Ich wollte einfach nicht mehr so viel reisen. Wenn hier mal jemand Hilfe braucht, bin ich aber immer bereit zu helfen. Aber dass ich mich wieder voll auf der Tour einbringen würde, ist nicht vorstellbar.

Die Zukunft im deutschen Damentennis ist eher düster.

Wenn mal Spielerinnen wie eine Angelique Kerber, Andrea Petkovic oder Julia Görges weg sind, müssen wir uns wohl auf eine längere Durststrecke einstellen. Wobei ich auch nicht zu schwarz malen möchte, denn manchmal kann es auch schnell gehen und es ist plötzlich eine Spielerin da, die man nicht auf der Rechnung hatte. Aber momentan sehe ich keine Überfliegerin, die das Potenzial für die Top Ten hätte. Falls doch eine kommen sollte, ich hätte nichts dagegen (lacht).

Sie als Ex-Profi, der bis auf den vierten Platz in der Weltrangliste vorgestürmt ist: Was müssen Jugendliche mitbringen, die es im Tennis bis ganz nach oben schaffen wollen? Talent alleine reicht sicher nicht.

Nein, vor allem der Biss ist entscheidend. Natürlich braucht man auch das nötige Talent. Aber eben auch die Bereitschaft immer hart an sich zu arbeiten und gleichzeitig auch bewusst auf vieles zu verzichten. Glück gehört auch dazu: Der richtige Trainer, die Unterstützung der Familie. Da muss vieles passen.

Letzte Frage, heutzutage schreibt oder lässt jeder zweite Promi ein Buch über sich schreiben. Wann dürfen wir mit dem Anke-Huber-Buch rechnen?

Niemals (lacht). Das wird es sicher nicht geben. Da halte ich mich mal ganz dezent zurück.