Von Eric Schmidt

Sinsheim. Nichts wie rein in die gute Stube: Mit den Hallenturnieren in Waibstadt, Sulzfeld und Michelfeld ballerten sich die Kicker aus dem Kreis ins neue Jahr. Klar, dass beim "Innendienst" einiges beobachtet werden konnte. Was, das zeigt unser heutiger "Nachschuss".

> In Lauerstellung: Der SV Sinsheim war wieder mal ganz besonders angriffslustig: Mit 16 Treffern stürmte der Fußball-B1-Ligist beim Heinz-Bender-Gedächtnisturnier des TSV Michelfeld ins Viertelfinale, vor allem beim 7:1 gegen den TSV Reichartshausen sorgte die Mannschaft für Tore und Furore. Auffällig dabei: Kein einziges Mal war Joe Brown erfolgreich - wie auch. Der prominente Neuzugang war gar nicht mit von der Partie beim "Hüttenfest" in der Sonnenberghalle. "Wir lassen ihn noch im Käfig", sagt SVS-Trainer Pascalis Kargakis mit einem Grinsen im Gesicht.

Brown in "Sinse": Seitdem bekannt ist, dass der Torjäger für den SVS spielen wird, muss sich der Verein einiges anhören. Aber so ist das halt: Wenn es einen Wanderpokal für Wandervögel gäbe, hätte Brown beste Chancen auf den Hauptpreis. Der Kicker kommt rum wie kein anderer Spieler, er wechselt die Vereine wie ein Nomade der Sahara seine Aufenthaltsorte. Ein paar Monate beim FC Botan Heilbronn. Ein paar Monate bei den Aramäern Heilbronn. Davor und dazwischen ein etwas kürzeres und etwas längeres Intermezzo beim SV Gemmingen. Dieser Fußballer lässt sich keine Fußfesseln anlegen. Vergleichsweise lang hielt es der Stürmer und Dränger noch beim TSV Michelfeld aus. Eineinhalb Jahre traf Brown für den Landesligisten ins Schwarze.

Dass nun selbst Kenner der Szene über Joe Browns Wechsel nach Sinsheim lästern, nervt die Verantwortlichen des SVS. "Jetzt lassen wir ihn doch erst einmal anfangen", sagt Pascalis Kargakis. Der Coach hält ständig Kontakt zu dem Neuen, ist immer auf dem Laufenden. Kargakis ist guter Dinge: "Joe sieht es als letzte Chance. Er will zeigen, dass es auch anders geht, dass er zwei, drei Jahre irgendwo bleiben kann", erklärt der SVS-Coach und ist überzeugt: "Er wird uns sportlich auf jeden Fall weiterbringen. Wir wollen einen richtigen Mann aus ihm machen." Ebenfalls seinen Mann stehen soll Timur Nakip. Der 28-Jährige absolviert für ein halbes Jahr ein Praktikum bei der TSG 1899 Hoffenheim und verstärkt das Mittelfeld des SV Sinsheim. Wie der Kontakt zu dem Landesliga-Kicker aus Bremen zustande kam? "Über unsere Facebook-Seite. Er hat uns angeschrieben, ich habe ihm gleich geantwortet", erklärt Kargakis.

Apropos Antwort: Nicht unkommentiert stehen lassen will der SV Sinsheim die Meldung, er habe kurzfristig das Hallenturnier der SG Waibstadt abgesagt. "Wir hatten in Waibstadt gar nicht zugesagt", stellt Pascalis Kargakis klar. "Ich habe nie eine Anmeldung gekriegt und nie eine Anmeldung abgeschickt."

> Italo-Bande: Es gibt Leute, die den Kraichgau als badische Toskana bezeichnen. Insofern ist der Sportplatz des TSV Michelfeld erst recht ein italiensches Fleckchen Erde. Sieben Italiener greifen für die Squadra - scusi - die Mannschaft aus dem Kraichgau inzwischen an. "Das hab’ ich so noch nirgendwo gehabt", sagt Antonio Sallustio, der seit Sommer 2017 für den TSV kickt und selbst Italiener ist.

Nun hat die sympathische Italo-Bande erneut Zuwachs bekommen. Alberto Usai, von der SG 2000 Eschelbach zum Landesligisten gewechselt, soll das Mittelfeld verstärken und feierte beim Heinz-Bender-Gedächtnisturnier seine Premiere. Der erste Eindruck war positiv. "Er hat gut gespielt. Leider ist er im dritten Spiel umgeknickt und hat jetzt einen dicken Knöchel", sagt Trainer Thorsten Barth und ergänzt: "Ich gehe davon aus, dass es nichts Schlimmeres ist."

Ist er fit, könnte Usai auf der Sechser-Position die Fäden ziehen. Ansonsten wird er sich zurecht finden beim TSV, bei dem Deutsch nach wie vor die Amtssprache ist - mit wenigen Ausnahmen. "Manchmal sprechen wir auch ein bisschen italienisch, wenn es lustig wird", gibt Antonio Sallustio zu.

Vielleicht sprechen sie ja nicht nur, vielleicht kicken sie auch bald etwas italienisch, die Michelfelder. Ein bisschen Catenaccio in der badischen Toskana kann nicht schaden für die drittschwächste Abwehr der Landesliga.

> Wechselbörse: Winterzeit ist Wechselzeit. Nicht nur beim TSV Michelfeld hat sich deshalb etwas getan. Auch der FC Zuzenhausen kann sich über einen Neuzugang freuen. Nico Romig, bisher Keeper des württembergischen Landesligisten SG Stetten-Kleingartach, stürzt sich künftig in "Zuze" in die Arbeit. Das gibt die SG auf ihrer Homepage bekannt.

Romig kennt sich aus im Kraichgau. Von 2015 bis 2017 stand er für den SV Reihen in der Kreis- und Landesliga zwischen den Pfosten, davor fing er beim FVS Sulzfeld die Bälle ab. In Zuzenhausen ersetzt Romig Jan Nicklausson, der berufsbedingt nicht mehr trainieren kann.

Ebenfalls verstärkt hat sich Türkspor Eppingen. Vom Landesliga-Letzten SV Rohrbach hat der Kreisliga-Letzte Marcus Haugk verpflichtet, vom FV Gondelsheim kam Innenverteidiger Deniz Araz. Beim Heinz-Bender-Gedächtnisturnier gab Araz sein Debüt. "Er ist schnell, kopfball- und zweikampfstark", sagt Trainer Cuma Fistikci, der sich auch von Marcus Haugk einiges verspricht: "Er ist für uns eine Bereicherung und wird uns weiterbringen." Gut möglich, dass Türkspor weitere Kicker holen wird. Fistikci: "Mit zwei Spielern sind wir noch im Gespräch. Absteigen wollen wir nicht."