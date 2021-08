Von Rainer Kundel

St. Leon-Rot. Die Adler Mannheim haben eine Tradition fortgesetzt und nach einem Jahr Pause wieder zum Medienbrunch geladen. Anlass war das Golfturnier um den Eagles-Cup, wo der Klub auf der Anlage in St. Leon-Rot mit Sponsoren eine fünfstellige Summe für den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" eingespielt hat. Die RNZ sprach mit Tim Wohlgemuth, der inzwischen 22-Jährige stand bereits im Februar als erster Zugang fest.

Was motiviert den Abiturienten, einen Stammplatz beim ERC Ingolstadt mit mehr als 15 Minuten Eiszeit pro Spiel mit dem großen Konkurrenzkampf im Kader des achtfachen deutschen Meisters einzutauschen? "Mir ist bewusst, dass ich in die beste Organisation der DEL gewechselt bin. In Mannheim wird Eishockey gelebt, das sieht man schon am großen Adler-Logo im Hauptbahnhof", weiß der gebürtige Landsberger um den Stellenwert des Eishockeys in- und außerhalb der Quadrate. Dass die Innenstadt im "Schachbrettmuster" angeordnet ist, wie Wohlgemuth bei der Saisoneröffnungsparty erzählte, hat der Jungnationalspieler bei seinen ersten Erledigungen in der City von den Kollegen mitbekommen.

Es war keine Bauchentscheidung, als sich der umworbene Mittelstürmer für den Wechsel nach Mannheim entschied. "Ich habe einige Wochen mit mir gerungen, abgewogen was besser ist, meine Eltern und den Berater mit einbezogen", legt Wohlgemuth seine Gedanken offen. "Letztlich habe ich mich entschieden, nicht den bequemsten Weg zu gehen, sondern mich weiter zu entwickeln", erzählt der Stürmer. Dabei seien nicht nur sportliche, mehr noch persönliche Kriterien maßgebend gewesen. "Ich will mich in neuer Umgebung auch menschlich entwickeln" stellt das große Talent heraus. Also raus aus der Komfortzone, weg vom "Hotel Mama".

"Nicht alle Freunde und Bekannten haben diesen Schritt verstanden" berichtet der junge Mann, der reflektiert und über den Tellerrand blickend seine Zukunft angeht. Dabei spielt die Ausbildung neben dem Sport eine Rolle, mittelfristig soll es ein Studium ("Wenn möglich etwas Wissenschaftliches") sein, für das Mannheim und Heidelberg viele Angebote hergeben. "Tim hat wählen müssen zwischen der Sicherheit, in einer guten Ingolstädter Mannschaft zu spielen oder den nächsten Schritt zu wagen", hat Pavel Gross registriert, dass sich Wohlgemuth nicht für den bequemen Weg entschieden hat und bereit ist, sich in neuer Umgebung durchzusetzen.

51 Punkte in den letzten beiden Spielzeiten zu scoren, das ist für einen deutschen Spieler des Jahrgangs 1999 nicht selbstverständlich. Wohlgemuth hat sich unter der strengen Regie des kanadischen Trainers Doug Shedden an der Donau bewährt und dazu beigetragen, dass Wayne Simpson als Liga-Topscorer glänzen konnte. Er hat Über-und Unterzahl gespielt, sich am Bullypunkt aufgestellt und entsprechend viel Eiszeit "gefressen".

Wohlgemuth ist nicht der typische bayrische Junge, dem vom Elternhaus Eishockey in die Wiege gelegt wurde. Bewusst auf eine Profikarriere hingearbeitet habe er nicht, betont er, "es hat sich von Jahrgang zu Jahrgang so ergeben". Das große Fragezeichen stellte sich im Alter von 14 Jahren. "Fußball in der B-Jugend von Oberbeuren oder Eishockey beim ESV Kaufbeuren? Die Termine haben sich immer mehr überlappt."

Die Entscheidung für den Sport mit dem kleinen Puck war von zwei Dingen beeinflusst. 20 Minuten Radweg zum Fußballplatz, wo doch alle Schulfreunde Eishockey spielten – der Daumen ging fürs Schlittschuhschleifen hoch.

Wie die steile Entwicklung beweist, war das eine richtige Wahl. Dass er im Mai im WM-Kader fehlte, kann Wohlgemuth nachvollziehen. "Meine Auftritte in den Vorbereitungsspielen waren nicht gut". Im blau-weiß-roten Trikot mit der Nummer 33 will der meist als Center aufgebotene Stürmer, wenn die Adler in dieser Woche ihre ersten Testspiele in der Schweiz bestreiten, dagegen auf sich aufmerksam machen.