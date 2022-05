Von Rainer Kundel

Mannheim.Die Spekulationen werden in den nächsten Tagen ein Ende finden. Wie im Eishockey üblich, machen die Adler Mannheim aus längst feststehenden Entscheidungen zu den Verträgen ihres Personals auch in diesem Jahr ein Staatsgeheimnis. Neun Arbeitspapiere laufen aus, dürften teilweise aber bereits verlängert sein. Die Vereinbarungen mit den Verteidigern Akdag, Katic, Larkin, Lehtivuori und Wirth sowie der Angreifer Bast, Desjardins, Hännikäinen und Iskhakov waren bis zum Saisonende datiert.

Darüber hinaus gibt es Spieler – bei den Namen Eisenschmid und Elias liegt man nicht falsch – die vor der Trennung von Trainer Pavel Gross wegen des sich verschlechterten Betriebsklimas Wechselabsichten an ihre Berater herangetragen haben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Unmut verzogen hat. Immer mehr kommen nämlich Untiefen aus den letzten anderthalb Jahren mit dem vorherigen Trainer ans Licht.

Borna Rendulic sagte in einem TV-Interview zur Situation von Markus Eisenschmid: "Er war vor dem Trainerwechsel mental gebrochen". Womit sich die Frage stellt, warum die Entscheider im Klub, den sportlichen Abwärtstrend vor Augen, nicht spätestens vor der Olympiapause gehandelt haben.

Die Abgänge beginnen bei Jason Bast, der nach zwei Jahren zu den Kölner Haien zurückkehrt, Iliari Melart wird trotz Vertrag bis 2023 nach Finnland wechseln. Auch Moritz Wirth (Schwenningen?) und der 21-jährige Ruslan Iskhakov gelten als Wechselkandidaten. Florian Elias und sein jüngerer Bruder Moritz, letzterer im Kader der Heilbronner Falken, sind laut Südkurier ein Thema bei den Schwenninger Wings.

Die wiederkehrenden Gerüchte über die Rückkehr von Denis Endras nach Augsburg haben neue Nahrung erhalten. Der Torhüter wird mit den Panthern in Verbindung gebracht. Obwohl Endras seinen Vertrag vor der abgelaufenen Saison nochmals bis 2023 verlängerte, scheint ein Abschied nicht ausgeschlossen. Das Haus des bald 37-Jährigen in der Fuggerstadt soll bezugsfertig sein. Als adäquater Ersatz bietet sich Mirko Pantkowski an – ein ehemaliger Jungadler aus Kassel –, der sich bei der Düsseldorfer EG für höhere Aufgaben empfohlen hat.

Wer frischt den Kader auf? Center Stefan Loibl (26), dessen Dreijahresvertrag bei den Adlern nur ausgesetzt wurde, steht nach einer mäßigen Saison in Skelleftea (Schweden) wieder im Kader. Auch der Name von Rechtsaußen Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters) dürfte eine Bestätigung erfahren. Der Kontakt zu Marc Michaelis aus Birkenheide in der Vorderpfalz (27/Toronto Marlies) ist nie abgerissen. Der Nationalspieler wird es nach monatelanger Verletzung beim AHL-Klub Toronto Marlies schwer haben, 15 NHL-Spielen weitere folgen zu lassen.

Andrew Desjardins (36) könnte seine Karriere beenden, somit besteht erhöhter Bedarf an einem Center mit Stärken am Bully-Punkt. Als möglicher Kandidat gilt Tyler Gaudet aus Wolfsburg.

Bei all diesen Namen vermisst man Verteidiger, obwohl auf dieser Position zu Beginn der neuen Saison fünf Akteure 33 Jahre und älter sein werden. Die vom Klub 2019 ins Gespräch gebrachte Einbürgerung von Thomas Larkin bedarf einer baldigen Klärung. Fördervertragsspieler Simon Thiel (21), ein gebürtiger Mannheimer, hat bei den Heilbronner Falken auf sich aufmerksam gemacht. Weitere Kandidaten für die drei U23-Lizenzen sind Arkadiusz Dziambor, Luca Tosto und Valentino Klos. Dazu soll Verteidiger Maximilian Leiter aus Bad Tölz kommen.