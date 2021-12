Von Rainer Kundel

Mannheim. Es gibt im Eishockey Klubs, die für kurze Zeit mit fünf Verteidigern auskommen müssen. Bei den Adler Mannheim hatte die Zahl fünf am Sonntag gegen den EHC München die gegensätzliche Bedeutung: Der Tabellenzweite musste im Duell der DEL-Schwergewichte ohne fünf Abwehrspieler auskommen. Holzer (Leisten-OP, Rückkehr im Januar), Melart (Diagnose offen) und Dziambor (U 20-WM) waren bekannte Absenzen, doch im Laufe des Tages trafen weitere Hiobsbotschaften ein: Lehtivuori (angeschlagen) brach einen Test ab und bei Larkin bestand ein Omikron-Verdachtsfall im näheren privaten Umfeld, weshalb der Klub als Sicherheitsmaßnahme auf den 30-Jährigen genesenen und geimpften Italiener verzichtete. Das Ergebnis eines PCR-Tests lag zu Spielbeginn noch nicht vor.

In der Personalnot ist es gut, einen Allrounder im Kader zu haben. "Ich habe am Mittag beim Eintreffen in der Kabine erfahren, dass ich Verteidiger spielen soll", berichtete Nico Krämmer, der diese Rolle im Vorjahr schon mal übernommen hatte. "Die Mitspieler haben es mir einfach gemacht, alle haben stark nach hinten gearbeitet, in einem Block mit fünf Spielern muss ich ja auch als Stürmer mit verteidigen", machte der Niederbayer nicht viel Wind um seinen von Pavel Gross hervor gehobenen "starken Job".

So konnte man mit drei Paaren durchwechseln, aber es fanden sich Spieler in Rollen, die sie bisher nicht kannten. So mussten die Jung-Verteidiger Wirth und Preto ebenso wie Filigrantechniker Iskhakov (wegen des Ausfalls von Bergmann) auch im Unterzahlspiel ran.

Zusammengenommen waren die Mannheimer zehn Minuten ein Mann weniger auf dem Eis, angebrannt ist dabei vor allem dank Felix Brückmann nichts. Was einmal mehr unterstreicht, wie wichtig es ist, immer auf einen frischen Torhüter bauen zu können. Brückmann, während der Endras-Verletzung bis Ende Oktober im Dauereinsatz, stand zuletzt am 12. Dezember im Kasten und rotierte jetzt wieder zwischen die Pfosten.

"Wenn du gleich im ersten Wechsel zum Treffer kommst, hilft das schon mal. Wichtig war, dass jeder einen Schritt mehr und weiter gegangen ist und Rollen ausgefüllt hat, die er sonst nicht unbedingt ausfüllen muss", freute sich Jason Bast, der mit einem starken Pass aus der eigenen Zone das vorentscheidende 3:1 einleitete.

Fast unbemerkt entstand in der Schlussphase eine Situation, in der die Schiedsrichter eine scheinbare Regelwidrigkeit an Markus Eisenschmid mit erhobenem Arm anzeigten. Der Stürmer erklärte dem "Streifendienst" sofort, dass er auf den Puck getreten und ausgerutscht sei, woraufhin die Strafe zurückgenommen wurde. Eine Aktion für den Fairnesspreis, an der sich die "Roten Bullen" ein Beispiel nehmen sollten. Immerhin warf deren Trainer Don Jackson zuletzt Matthias Plachta grundlos vor, mit "Schwalben" Strafzeiten zu schinden.

Gemessen an den letzten zehn Spielen, in denen beide Teams aus unterschiedlichen Gründen nur einen 1,2 Punkteschnitt auf die Habenseite brachten, war die dritte Verabredung der Dauerrivalen eine packende, aber auch engere Angelegenheit, als es das 5:1 vermuten lässt. Gegen München bringen die Gross-Schützlinge allerdings stets eine gnadenlose Effektivität aufs Eis.

Die Freude des Trainers mag auch am zweiten Weihnachtstag mehr nach innen gewirkt haben, ein Lächeln über die Lippen kam Gross zur Verwunderung der TV-Reporter mit "Experte" Christoph Ullmann nicht.

"Wir haben vor vier Wochen München zweimal geschlagen und danach gegen Wolfsburg eine Packung bekommen. Ich hänge deshalb Siege nicht zu hoch und rede Niederlagen nicht zu schlecht", begründete der 53-Jährige seine reservierte Haltung. Diese Konstellation tritt jetzt wieder ein. Die Adler, am 5. Dezember Wolfsburg mit 3:7 unterlegen, treten an diesem Dienstag in der Autostadt hat. Dort haben sie am 26. September beim 6:2-Sieg eines ihrer besten Auswärtsspiele bestritten.

DEL, Dienstag, 19.30 Uhr: Wolfsburg Grizzlys – Adler Mannheim