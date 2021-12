Von Rainer Kundel

Mannheim. Mannheim. (RNZ) Auch wenn die Corona-Welle bereits über die Adler Mannheim hinweggeschwappt und die sportliche Krise nach vielen Spieler-Ausfällen schon wieder gemeistert ist, bleibt die Pandemie ein Thema. Nach RNZ-Informationen ist Trainer Pavel Gross nicht geimpft und steht den meisten Maßnahmen der Politik und des Gesundheitswesens kritisch bis ablehnend gegenüber. Gross’ Äußerungen überlagern zunehmend das Tagesgeschäft, was den Klub irritiert. Die Adler könnten nicht akzeptieren, dass dafür ihre Bühne genutzt werde, erklärte nun Geschäftsführer Matthias Binder auf RNZ-Anfrage. Der Klub vertrete dazu eine völlig andere Auffassung und wolle mit dem Coach zeitnah ein Gespräch führen.

Das Jahr endet für die Adler Mannheim am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Bietigheim Steelers. Die letzten zwölf Monate waren für den Klub angesichts der Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit ihren wechselnden Auflagen mit sich bringt, sportlich und wirtschaftlich sehr anstrengend und glichen mitunter einer Achterbahnfahrt.

> Die Situation: Trotz einiger langfristiger Ausfälle schlug sich die Mannschaft lange Zeit wacker, kassierte am 5. November erst die dritte Niederlage und verteidigte die Tabellenführung bis zu einer Corona-Welle, die das Team während der Deutschland-Cup-Pause heimsuchte. Danach setzte es zweimal drei Niederlagen in Folge, unterbrochen von zwei Siegen gegen den Dauerrivalen EHC München. Das 1:2 am Dienstag in Wolfsburg war bei 22 Siegen, davon sieben nach Verlängerung/Penaltyschießen, die zehnte Niederlage.

> Das Personal: Nicht einmal traten die Adler bisher komplett an. Zuletzt fehlten aus unterschiedlichen Gründen wieder acht Stammkräfte. Center Jordan Szwarz erhielt nach Klubangaben Heimaturlaub, nachdem die Familie in Kanada Nachwuchs bekommen hat. Was die Rückkehr von Leistungsträgern wie Holzer, Melart oder Rendulic betrifft, sollte man nach den jüngsten Erfahrungen mit Prognosen vorsichtig sein.

> Die Zukunft: Die Terminenge vor und nach der olympiabedingten Pause im Februar wird den Spielern nochmals viel abverlangen. Erfreulich ist die Entwicklung bei den U 23-Talenten. Während die Leistungen von Florian Elias eher stagnieren (Pavel Gross: "Ich habe ihm gesagt, dass ich mehr erwarte"), machen Arkadiusz Dziambor und Philipp Preto gute Fortschritte.

Bei dem aus Bad Tölz gekommenen Luca Tosto, der öfter als eingeplant für die Adler aufläuft, hat Gross festgestellt: "Er ist heiß auf einen Platz bei uns. Ihm fehlt jetzt nur noch etwas Erfahrung für die höhere Liga". Nachdem Tim Wohlgemuth kommende Saison altersbedingt aus diesem Kontingent fällt, bewirbt sich der gebürtige Mannheimer Simon Thiel mit einer guten Performance bei den Heilbronner Falken nachhaltig für einen Platz in der DEL.

> Das Problem: Es lässt sich nicht mehr hinterm Berg halten, dass die Adler beim Thema Ernsthaftigkeit von Covid-19 mit seinen Varianten in ein großes Problem hineinlaufen. Der Klub äußert sich weiterhin nicht zum Impfstatus seiner Angestellten. Der Indizienlage und Informationen der RNZ zufolge ist Cheftrainer Pavel Gross jedoch nicht geimpft. Es stellt sich deshalb die Frage, ob er als dauerhafte Kontaktperson zu allen Spielern einen Anteil beim Corona-Ausbruch Mitte November hatte.

Gross steht den meisten Maßnahmen der Politik und des Gesundheitswesens kritisch bis ablehnend gegenüber und hat versucht, Medienvertreter für seine Ansichten zu gewinnen. Co-Trainer Mike Pellegrims und Sportmanager Axel Alavaara sind bei diesem Thema längst von dem 53-Jährigen abgerückt.

Die Äußerungen von Gross, zuletzt waren es eher schon Attacken, überlagern zunehmend das Tagesgeschäft, was den Klub irritiert. Geschäftsführer Matthias Binder auf RNZ-Anfrage: "Wir können nicht akzeptieren, dass für Äußerungen wie zuletzt am Sonntag, unsere Bühne benutzt wird. Sie können sicher sein, dass der Klub dazu eine völlig andere Auffassung vertritt."

Die Geschäftsführung will dazu mit dem Trainer zeitnah ein Gespräch führen. Jüngster Anlass war die Pressekonferenz nach dem 5:1-Sieg gegen München. Auf das Fehlen von Thomas Larkin angesprochen, der wegen eines Omikron-Verdachtsfalls im privaten Umfeld isoliert werden musste, sagte Gross: "Dazu sage ich besser nichts, sonst kommt mir die Galle hoch. Ihr müsst da andere fragen, warum er nicht spielen durfte." Was als Breitseite gegen Teammanager Youri Ziffzer, gleichzeitig Hygiene-Beauftragter des Klubs, verstanden werden muss. Binder stellt klar: "Youri hat sich in dieser Sache vorbildlich und absolut richtig verhalten und nach der geltenden Verordnung gehandelt."

DEL, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers - Adler Mannheim.