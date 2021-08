Von Rainer Kundel

Mannheim. Noch haben die Adler schwere Beine, mussten zwei Tage nach dem 1:2 n.V. in Köln auch bei DEL-Neuling Bietigheim Steelers in die Verlängerung und sogar ins Penaltyschießen, ehe der 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0)-Sieg feststand. Zweimal Lean Bergmann (41./59.), Matthias Plachta (11.) und Andres Desjardins (35.) trafen innerhalb von 60 Minuten, Borna Rendulic verwandelte den entscheidenden Penalty. Zwei Toren in Überzahl stand ein "Shorthander" der Steelers gegenüber. Einer von vielen Aussetzern einer fehlerbehafteten Defensivleistung nach anstrengenden drei Trainingswochen im Rahmen der Saisonvorbereitung, die im Hinblick auf die am Donnerstag startende Champions-Hockey-League eher zu kurz bemessen ist.

Ohne David Wolf (Reha nach Arm-OP) sowie die angeschlagenen Tim Wohlgemuth, Jason Bast und Mark Katic kam neben Arkadiusz Dziambor und Valentino Klos erstmals auch Förderlizenzspieler Luka Tosto zum Einsatz. Für den Zugang aus Bad Tölz gilt wie für die übrigen Neuen: Die sportliche Integration dauert an. Auch für Jordan Szwarz, der in allen vier Tests zusammen mit Markus Eisenschmid und Nigel Dawes in einer Reihe auflief. "Er nimmt in unseren Planungen die Rolle ein, die Ben Smith hinterlässt, er war bei seinen Stationen immer einer der Führungsspieler und einer der Kapitäne", ordnet Manager Axel Alavaara den Mittelstürmer ein: Ein defensivstarker Center, der Bullys gewinnt, fürs Team arbeitet, in Über-und Unterzahl Verantwortung übernimmt und viel Eiszeit "frisst".

Smith hinterlässt große Fußstapfen. "Meine Stärken liegen auf beiden Seiten des Eises", beschreibt der 30-Jährige seine Rolle bei seinen ehemaligen Klubs. Soll heißen: Der Rückwärtsgang ist genauso wichtig wie das Toreschießen. Wer defensiv hart arbeitet, ist nicht unbedingt unter den Top-Scorern zu finden, bei Spielern vom Typ Szwarz zählt auch die Plus-Minus-Bilanz. "Wir hatten uns mit Jordan schon vor drei Jahren beschäftigt, damals war er noch nicht bereit für einen Wechsel nach Europa und hoffte noch auf seine Chance in der NHL", steht der Name des Rechtsschützen schon länger in Alavaars dickem Notizbuch.

Geboren in Burlington (Ontario) bestritt der Kanadier vier Jahre nach seiner "Ziehung" 2013 durch die Phoenix Coyotes 26 NHL-Spiele, wanderte die Folgejahr aber immer mit Zweiwege-Verträgen zwischen NHL und AHL. Boston und Ottawa hießen die weiteren Stationen, ehe er sich 2020 nach nur 50 NHL-Matches auf das "Abenteuer" Russland einließ. "Diese Zeit wird mir immer in Erinnerung bleiben, die KHL ist eine starke Liga, aber ansonsten war die Zeit schon ein Kulturschock. Es hat etwas gedauert, bis ich mich eingelebt hatte", berichtet der Mann mit der Rückennummer 14 bei den Blau-Weiß-Roten. Eine Corona-Infektion, die durchs Team von Torpedo Nischni Nowgorod ging, verschonte auch Szwarz nicht. "Ich hatte zum Glück keine schweren Symptome, aber es dauerte einen Monat, bis ich wieder richtig auf die Beine kam", erinnert sich der künftige Familienvater. Der Nachwuchs wird im Dezember erwartet, weshalb seine Frau noch unentschlossen ist, vorher nach Deutschland zu reisen.

Was erwartet Szwarz von seiner neuen sportlichen Heimat? "Ich habe vor meiner Entscheidung für Mannheim mit einigen Jungs gesprochen, die die Adler und ihr Umfeld kennen. Wir schicken ein Team ins Rennen, das um den Titel mitspielen wird", schätzt er die Chancen des achtfachen deutschen Meisters ein. Die Sehnsucht nach einem Titel ist bei Szwarz ungebrochen, "ich habe noch nie etwas gewonnen, am nächsten dran war ich 2017 mit den Providence Bruins im Halbfinale der AHL", erinnert er sich im Interview mit einem Fachmagazin.