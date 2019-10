Straubing. (rk) Wäre im Eishockey die Saison mit 52 Hauptrunden-Spieltagen nicht so umfangreich und gäbe es keine Playoffs - man könnte schon jetzt damit beginnen, die Gratulationstour für den EHC München vorzubereiten. Schon am Freitag hatten die "Roten Bullen" einen neuen Startrekord der DEL aufgestellt, am Sonntag legte der Vizemeister mit dem elften Sieg in Folge nach und weist gegenüber den Adler Mannheim am elften Spieltag bereits vierzehn Punkte Vorsprung auf. Der Meister selbst, mit einem Spiel weniger im Tableau, tat zu wenig, um bei den Straubing Tigers zu bestehen und unterlag aufgrund eines offensiv weitgehend diskreten Aufritts mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

"Es gibt immer ein Team, das sich in die Top-Sechs spielt. Im vergangenen Jahr war das Augsburg, in diesem könnten das die Straubing Tigers sein", zollte Sinan Akdag dem Gegner am Tag vor der Anreise Respekt. Pavel Gross konnte in der Eishalle am Pulverturm wieder auf Endras, Lampl und Järvinen zurückgreifen, Krupp erhielt eine Pause.

Das Duell das Tabellenzweiten beim Dritten war zunächst von disziplinierten Defensivreihen geprägt, im Spiel konnten sich die Adler lange Zeit nicht durchsetzen. Allenfalls drei, vier Halbchancen sah die mitgereiste Schlachtenbummler-Kolonie bei schönstem Spätsommerwetter. Nur zwischen der 35. und 47.Minute entfachten die Mannheimer Druck auf das Tor von Vogl. In dieser Zeit fiel auch das 1:1 durch Markus Eisenschmid im Anschluss an ein Bully von Järvinen (38), weitere Gelegenheiten für Rendulic, Huhtala und Raedeke blieben liegen.

Als positiver Aspekt darf dagegen nach etlichen Partien mit Gegentoren zuhauf in Unterzahl verbucht werden, dass die beiden Powerplay-Möglichkeiten der Tigers konsequent abgewehrt wurden. Dafür schenkte man zwei Treffer bei ausgeglichenem Spielerverhältnis her.

Unter die Kategorie "Slapstick" fällt die Straubinger Führung, als sich Desjardins und der herausgeeilte Endras nicht einig waren, wer die Scheibe spielen soll und Balisy zu seinem ersten Liga-Tor ins leere Gehäuse verhalfen. Das 1:2 resultierte aus einem Scheibenverlust in der neutralen Zone, auch hier durfte der als reiner Defensivmann bekannte Acolatse seinen Premierentreffer feiern.

Höchst umstritten schließlich die Entscheidung, als Dennis Endras glaubte, die Scheibe gesichert zu haben, der Puck aber offenbar zwischen seinen Schonern lag und nach einem Schlag auf die Fanghand des Goalies den Weg vor die Kelle von Ziegler fand.

"Kein Kommentar", äußerte sich ein angefressener Endras gegenüber Magenta-Sport zu dieser Situation. "Wir waren über 60 Minuten nicht gut genug, auch wenn Straubing clever gespielt hat", lautete dagegen die Meinung des Torhüters zur Tatsache, dass seine Mannschaft zum zweiten Mal in dieser Saison an einem gebrauchten Tag punktlos blieb.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 3:1 (0:0, 1:1, 2:0); Tore: 1:0 Balisy (25.), 1:1 Eisenschmid (38.), 2:1 Acolatse (47.), 3:1 Ziegler (49); Schiedsrichter: Koch (Schweiz) / Schukies (Herne); Strafminuten: 12 + 10 Disziplinar Heard /8 + 10 Disziplinar Desjardins; Zuschauer: 4584.