Von Rainer Kundel

Mannheim. 3,5 erzielte Tore im Durchschnitt (49 insgesamt) und Platz eins – selbst das ist so manchem Nörgler im Umfeld der Adler Mannheim nicht genug. Zumal der Rangzehnte aus Straubing, am Sonntag (16.30 Uhr) Gast in der SAP Arena, auch mit 46 Treffern im Tableau vertreten ist. Dreizehn Tore in den beiden letzten Heimspielen haben die Kritiker etwas verstummen lassen und es könnte durchaus sein, dass sich das Thema bald ganz erledigt. Der Grund: Die Offensive der "Greifvögel" hat mit der Rückkehr von David Wolf noch mehr Power und physische Präsenz erhalten. Der vierfache NHL-Spieler (2014/15 für die Calgary Flames) kann das gewisse Etwas ausmachen.

Der Aggressiv-Leader kehrte vergangenen Freitag nach sechs Monaten und zwei Tagen Verletzungspause mit anschließendem Aufbautraining zurück. Ein komplizierter Handgelenkbruch aus dem Playoff-Viertelfinale der vergangenen Saison mit der Folge dreier Operationen verbannte den 32-Jährigen vom Eis. "Jamie, unser Zweijähriger, hat schon gefragt, warum ich nicht spiele", berichtet der Besitzer des Café "Wolfsbau" aus der Gartenstadt, wo die Familie um Gattin Enny, Mutter Birgit und Schwester Caroline mit dem im August geborenen Charlie Zuwachs bekam. "Ich hatte gegen Augsburg sofort einige gute Wechsel, dass ich dann auch noch treffe, hat den Abend perfekt gemacht", freute sich Wolf.

Pavel Gross muss den bulligen Angreifer mitunter noch etwas bremsen. "Ich habe mit David gesprochen, dass er zunächst noch nicht die Überzahl spielt und wir ihn langsam aufbauen, wir haben noch viele Spiele vor uns", plant der Adler-Trainer zunächst vorsichtig mit seiner Nummer 89.

So gut die Stimmung beim Donnerstagstraining auch war, kurz vor 12 Uhr fuhr den wenigen Beobachtern in der Nebenhalle Süd der Schreck in die Glieder. Jordan Szwarz, der zuletzt so starke Center, wurde beim Powerplay-Training "abgeschossen" und konnte nur mit Hilfe der Betreuer die Eisfläche verlassen. "Bevor die Ärzte uns nach dem Röntgen nicht anrufen, bin ich erst mal optimistisch, dass es nichts Schlimmes ist", wollte sich Gross noch nicht mit einer Alternative beschäftigten. Dennoch stünden im Ernstfall mit Valentino Klos und Luca Tosto zwei bereits bewährte Talente bereit.

Nah dran an seinem Comeback ist Dennis Endras. Der Keeper "ist bereit", bestätigte Gross, ließ aber offen, ob der 36-Jährige schon am Wochenende oder erst beim nächsten Wochenspieltag am 2. November gegen Iserlohn sein Comeback nach einer Beinverletzung gibt.

Was erwartet den Tabellenführer bei den Bietigheim Steelers? "Wir sollten die Mannschaft nicht am Tabellenplatz und den zuletzt vielen Gegentoren messen und läuferisch sofort auf der Höhe sein", nimmt Jason Bast die Schwaben ernst und freut sich auf lautstarke Unterstützung von außen. Etliche Fanklubs werden die Reise in die rund 110 Kilometer entfernte Eishalle des Aufsteigers im Ellental (4500 Plätze) antreten und auf den Rängen zumindest für Parität sorgen.

Indes haben die Adler die mit Wirkung vom 1. November eintretende verschärfte Covid19 -Teststrategie der DEL zur Kenntnis genommen, ohne mitzuteilen inwieweit sie durch noch nicht geimpfte Akteure selbst betroffen sind.

Freitag, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers - Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Adler - Straubing Tigers.