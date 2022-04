Von Rainer Kundel

Mannheim. Prognosen, welchen der möglichen Gegner die Adler Mannheim im Halbfinale präferiert hätten, fallen nicht schwer. Auch wenn es offiziell dazu keine Aussage gab: Angesichts etlicher positiver Ergebnisse gegen den EHC München und einem Aufeinandertreffen der ehemaligen NHL-Verteidiger Bill Stewart und Don Jackson hätten Duelle gegen die "Roten Bullen" reichlich Unterhaltung geboten.

Geworden sind es die Eisbären Berlin, ein trotz der Entfernung zwischen den Rekordmeistern der DEL prestigeträchtiger Vergleich. Das letzte Erfolgserlebnis der Adler aus sieben Playoff-Serien gegen die "Bären" ist 21 Jahre her. Die Halbfinalserie 2002 ging an Gründonnerstag während der ersten Stewart-Mission mit 3:1 an die Blau-Weiß-Roten, danach boten die Spiele beider in der Endrunde Stoff für Dramen: So im verlorenen vierten Finalspiel 2012, als die Adler eine 5:2-Führung ab der 46. Minute aus der Hand gaben. So auch im siebten Viertelfinale 2017 (1:2 nach Verlängerung). In der abgelaufenen Hauptrunde ist die Bilanz ausgeglichen. Beeinflusst von Corona-Wellen auf beiden Seiten hieß es aus Adler-Sicht: 3:0 und 1:3 in der Hauptstadt, 3:2 und 0:4 im "Ufo".

Da es in den Playoffs nicht nur wegweisend ist, wer das erste Spiel für sich entscheidet, sondern auch, wer am besten die Vergangenheit ausblenden kann, könnte das an diesem Mittwoch beginnende "Best-of-Five" trotz der Favoritenstellung des Hauptrunden-Ersten und Titelverteidigers enge Kräfteverhältnisse schaffen. "Die Eisbären sind eine riesige Herausforderung, sie haben im Viertelfinale gegen Köln ihre starke Form der Hauptrunde bestätigt. Es wird eine Standortbestimmung, wo wir inzwischen stehen", sagt Axel Alavaara. Der Adler-Sportchef hatte anlässlich der Implementierung von Bill Stewart am 28. März den Wunsch geäußert, dass die Saison noch 41 Tage dauern möge. 22 davon sind seither vergangen. "Wir haben in dieser Zeit viel an Informationen aufgesaugt, der Trainer hat das System umgestellt, insbesondere was Laufwege und Verhalten in der offensiven Zone angeht, das musste erst in den Kopf und klappt inzwischen besser", berichtet Tim Wohlgemuth, dem als Center eine tragende Rolle zukommt. "Berlin ist ein schwerer Gegner, aber wir sind für sie nicht minder schwer", gibt der 23-Jährige das durch die Bank zurückgewonnene Selbstvertrauen wieder.

> Torhüter: Berlins Mathias Niederberger weist noch bessere Statistiken als Felix Brückmann auf. In drei Viertelfinal-Spielen gegen Köln musste der künftige Münchner nur zweimal hinter greifen. Obwohl der zwei Jahre ältere Adler-Goalie seine ersten Playoffs seit 2017 spielt, ist er eine Konstante und die Ruhe selbst.

> Verteidiger: Hier könnte ein kleiner Vorteil auf Mannheimer Seite liegen. Unter Druck gesetzt, wandern die Eisbären schon mal mehr als zuträglich zur Strafbank. In beiden Teams ist das Einschalten in die Angriffsaktionen Teil des Systems.

> Stürmer: Die Eisbären können mit einer Vielzahl zuverlässiger Scorer punkten, von Matt White (59 Punkte in der Hauptrunde) über Marcel Noebels (56) und Blaine Byron (42). Der 27-jährige Byron fand über das Farmteam der Los Angeles Kings, der Hauptaktivität von Berlins Eigentümer (Anschuetz Entertainment), den Weg in die DEL. Der Däne Frans Nielsen (38) will nach 949 NHL-Spielen seine Karriere mit einem Titel beenden.

> Kadertiefe: Berlin konnte sich bei elf Importspielern den Luxus erlauben, den dänischen Olympiateilnehmer Nicholas Jensen und den Schweden Johan Södergran als überzählig auf die Tribüne zu setzen.

> Trainer: Der Franko-Kanadier Serge Aubin hat als Wegbegleiter von Sportmanager Stephane Richer nach der Stilllegung der Hamburg Freezers problemlos den Weg vom Spieler zum Trainer bewältigt. Der 47-Jährige zieht als "Players-Coach" die Zügel, wenn nötig, an und wurde mit den Wien Capitals (2018) und den Eisbären am Ende der Geisterspielsaison 2021 Meister.

Playoff-Halbfinale, Mittwoch, 19.30 Uhr (Best-of-Five): Eisbären Berlin – Adler Mannheim, EHC München – Grizzlys Wolfsburg

Weitere Termine: Freitag, 19.30 Uhr, Sonntag, 17 Uhr