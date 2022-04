Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Ausgangslage vor dem abschließenden Hauptrunden-Wochenende der DEL ist auch ohne Rechenschieber nachvollziehbar. Die Adler Mannheim brauchen fremde Hilfe, um noch auf Platz vier zu klettern und mit Heimvorteil am 10. April ins Playoff-Viertelfinale zu starten. Dafür bedarf es die volle Ausbeute von sechs Punkten gegen die Wolfsburg Grizzlys (Freitag, 19.30 Uhr) und bei Absteiger Krefeld Pinguine (Sonntag, 14 Uhr). Gleichzeitig dürfen die am Sonntag spielfreien Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin nicht mehr als einen Zähler ergattern.

Der sportliche Einbruch der letzten Wochen bringt also Abhängigkeiten mit sich. Ob die bereits als Hauptrunden-Sieger feststehenden Eisbären bei den Niederbayern sich das Fell zerreißen, ist eher zweifelhaft.

Die Adler tun deshalb gut daran, auf Dinge zu schauen, die sie selbst beeinflussen können. Dabei haben sie beim 6:1-Sieg gegen Krefeld ihre Pflicht getan, mehr nicht. "Ich bin stolz, was die Mannschaft durch die Bank geleistet hat", lobte Bill Stewart, "aber es war nur ein Anfang, wir wollen uns Schritt für Schritt verbessern."

Auffällig fürs Erste waren die höhere Geschwindigkeit einer konditionell von Pavel Gross in gutem Zustand übergebenen Mannschaft und die höhere Präsenz vor dem gegnerischen Tor, wo drei Treffer aus Nachschüssen aus dem Slot resultierten.

Gegen Wolfsburg wird Stewart den zuletzt gesperrten Iliar Melart einsetzten. "Ein Spieler groß wie ein Baum", erhofft sich der Trainer durch den Finnen größere Wasserverdrängung vor dem eigenen Tor. Für viele überraschend kam das schnelle Comeback von Matthias Plachta, der tags zuvor nach fünfwöchiger Pause (Beinverletzung) noch im schwarzen ("Kein Kontakt") Trikot das Training absolvierte.

"Ich habe mich gut gefühlt. Der Trainer hat gefragt, ob es geht, ich habe mir gedacht, warum nicht?", schilderte der 30-jährige Schlüsselspieler im Gespräch mit der RNZ den Tag vor der Rückkehr. "Stewi hat dann schnell entschieden, dass ich wieder in eine Reihe mit Wolfi und Des (Anm: David Wolf und Andrew Desjardins) gehe, so haben wir ja vor vier Jahren begonnen, als der Trainer schon mal da war." Er habe damals einen "guten Draht" zu Stewart aufgebaut, der sofort wieder da war. "Er war ja nie weg, nur in anderer Funktion für uns tätig", konnte sich Plachta schnell an die Ansprache des Nordamerika-Scouts gewöhnen.

Nicht nur am Rand bemerkt: Die Adler hatten am Mittwoch nicht nur 600 geflohene Personen aus der Ukraine und ihre deutschen Betreuer von Caritas und der Diakonie eingeladen und sie mit Verzehrgutscheinen ausgestattet. Geschäftsführer Matthias Binder übergab im Auftrag von "Adler helfen Menschen" auch Schecks über je 7500 Euro an die beiden in der Flüchtlingshilfe eingebundenen Organisationen.

Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg, Sonntag, 14 Uhr: Krefeld Pinguine - Adler.