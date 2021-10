Die Adler bejubeln in der Verlängerung den Siegtreffer gegen den ERC Ingolstadt. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Es lief am Sonntagabend die 39. Minute gegen den ERC Ingolstadt, als Adler-Stürmer Matthias Plachta den Schläger von Ben Marshall ins Gesicht bekam. Der Verteidiger der Panther fügte dem 30-Jährigen eine blutige Lippe zu. Wenn womöglich auch unabsichtlich, der vier Mann starke "Streifendienst" hatte nichts gesehen und nahm auch die seit dieser Saison eröffnete Möglichkeit der Videoüberprüfung bei großen Strafen (fünf Minuten) nicht in Anspruch. Plachta war außer sich, seine Rache folgte später auf sportliche Art und Weise. In der Verlängerung, als einer seiner unnachahmlichen Schlagschüsse beim Überzahlspiel zum Zusatzpunkt ins Netz rauschte.

"Haben Charakter gezeigt"

Der Nationalspieler: "Ingolstadt war der erwartet schwere Gegner. Sie haben gekämpft und reichlich individuelle Klasse. Nach dem Rückstand haben wir Charakter gezeigt und die Partie zurückgeholt." Dass die Mannheimer nur 67 Sekunden benötigten, um den 2:3-Rückstand zu egalisieren, war der diesmal herausragenden nominell zweiten Sturmreihe in der Besetzung Nigel Dawes, Jordan Szwarz, Markus Eisenschmid zu verdanken. "Es ist schön zu sehen, dass wir viele Leute im Kader haben, die den Unterschied ausmachen können. Beim 5:2 in Düsseldorf gingen zwei Tore auf das Konto der jungen vierten Reihe, diesmal haben uns andere getragen", freute sich Pavel Gross.

Dem Trainer entging nicht, wie Lean Bergmann vor dem 2:2 in einer Ansammlung von Kraftlosigkeit und Selbstüberschätzung die Scheibe nicht klären konnte. Die Gründe des 30-minütigen Nachlaufens seiner Mannschaft lagen im schwindenden Kräftehaushalt am Ende der zweiten von vier Englischen Wochen bis Ende des Monats, dennoch wurden die letzten Reserven mobilisiert. "Es spricht für unsere Moral, dass wir trotz des Rückstands nicht auseinandergebrochen sind, wir haben zu unserem Stil zurück gefunden und in der Verlängerung die Überzahl genutzt", sagte Szwarz bei MagentaSport. Der Center ging mit nicht alltäglichen vier Punkten (ein Tor, drei Assists) aus der Partie.

Dass zwei Punkte in der SAP Arena blieben, war einmal mehr Felix Brückmann zu verdanken. Er "schwänzte" aus persönlichen Gründen – seine Eltern waren zu Besuch – das Mediengespräch in der Mixed-Zone, vernahm aber erfreut, dass ihn bundesweit Fans in Verbindung mit einer Expertenrunde eines Fachmagazins zum DEL-Spieler des Monats September gewählt haben.

Nach einem der Regeneration dienenden Montag geht der Blick auf das letzte Gruppenspiel der Champions Hockey League (CHL) am Mittwoch (19 Uhr, SAP Arena) gegen den HC Lausanne. "Wenn du dort Siege gegen starke Mannschaften holst, ist das auch für das Selbstvertrauen in der Liga gut", hat sich Tim Wohlgemuth mit der zusätzlichen Belastung arrangiert.

Obwohl die Adler bereits für das Achtelfinale (16./23. November) qualifiziert sind, gehen sie die volle Punktzahl an. "Wir wissen nicht, was Rauma in Cardiff macht, deshalb wollen wir unseren Beitrag leisten, um noch Gruppensieger zu werden", fordert Coach Gross.

Das bedeutet nicht, bei der Auslosung am kommenden Freitag in Zürich einen angenehmeren Gegner zugelost zu bekommen, den es in der Runde der letzten 16 ohnehin nicht gibt. Der kleine Vorteil besteht im Heimrecht beim Rückspiel, um ergebnistechnisch reagieren zu können.

Indes bewies das vergangene Wochenende einmal mehr die Durchlässigkeit in der Drei-Säulen-Organisation Adler-Jungadler-Falken. Aufgrund der Vielzahl der Ausfälle bei den DEL Profis ( Gross: "Bis wir komplett sind, wird noch etwas dauern") stehen neben dem fest eingeplante Florian Elias mit Arkadiusz Dziambor, Philipp Preto, Valentino Klos und Luca Tosto vier Förderlizenzspieler aus Heilbronn für die Blau-Weiß-Roten auf dem Eis.

Dafür stellen die Jungadler Noah Dunham (19) und Simon Thiel (20) dauerhaft sowie Malte Krenzlin (18) im Bedarfsfall für den DEL2-Klub ab. Die Torschützen bei der 2:3-Niederlage der Unterländer in Bad Tölz hießen Dunham und Thiel …

CHL, Gruppe C, Mittwoch 19 Uhr: Adler Mannheim - HC Lausanne, Cardiff Devils - Lukko Rauma; Freitag: Auslosung des CHL-Achtelfinales.