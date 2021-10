Von Rainer Kundel

Mannheim. 34 Punkte nach 14 Spieltagen, im Durchschnitt 2,43 Zähler, Platz eins und das während des ersten Hauptrunden-Viertels mit bis zu neun (zuletzt fünf) verletzten Stammspielern – da gibt es an den Vorstellungen der Adler Mannheim nichts zu mäkeln. Und dennoch musste man sich nach dem 3:2-Sieg bei den unangenehm zu bespielenden Krefeld Pinguinen gegenüber "Experten" des übertragenden TV-Senders rechtfertigen.

Dazu holte Pavel Gross mal wieder mit Grundsätzlichem aus: "Wir haben nach den Erfahrungen aus dem ersten Spiel mit einer knappen Partie gerechnet. Jeder erwartet, dass Mannheim immer hoch gewinnt, aber das passiert in dieser Liga nicht und uns ist es auch egal, ob wir 5:0 gewinnen oder knapp. Krefeld spielt diszipliniert im System, aber wir hatten die nötige Geduld." Schon im Vorfeld hatte der Adler-Coach überschäumende Euphorie nach den sieben Toren gegen die Augsburger Panther gedämpft und seine Erwartungen definiert: "Ich verlange von einer Sturmreihe nicht, dass sie bei jedem Wechsel Scoring-Chancen kreiert. Genauso wichtig ist für die Mannschaft, dass sie rückwärts gut arbeitet, wenn es die Situation erfordert."

Das Problem gegen die Pinguine ist, dass sie einen Mann an der blauen Linie lauern lassen und warten, bis der Gegner ins offene Messer läuft. Mit der vorübergehenden Abkehr von dieser "Riegel-Taktik", die dem Rudi Gutendorf-Fußball der 60er-Jahre im benachbarten Duisburg alle Ehre macht, gingen die Pinguine unter der Regie von Trainer Clark Donatelli mit 18 Gegentoren nach drei Spieltagen baden. Nach der Freistellung des Kanadiers kehrte ein Triumvirat mit einem russischen Trainer und zwei Gehilfen als Übersetzer auf der Bank zur Igeltaktik zurück.

Adler-Stürmer Tim Wohlgemuth: "Vielleicht sah die Partie von außen etwas schläfrig aus, war sie aber nicht. Es war sehr umkämpft, wir hatten jede Menge intensiver Zweikämpfe." Aus dem Wochenende durften Nigel Dawes und Joonas Lehtivuori einen offenbar einstudierten Spielzug als Erfolg abhaken. Dawes passt hart und präzise aus der halbrechten Position auf die "lange" Ecke, der finnische Offensivverteidiger sprintet in diese Zone und hebt die Scheibe mit einem Kontakt in die kurze Ecke. So gelungen mit den Treffern Nummer vier gegen Augsburg und zwei in Krefeld.

Unterdessen sorgt sich die DEL wegen der zunehmenden Anzahl Corona-bedingter Spielabsagen. Neben dem ECH München (vier Absagen), der Düsseldorfer EG (zwei) ist die Pandemie auch bei den Iserlohn Roosters eingezogen, am vorgestrigen Sonntag konnten nur vier von sieben Partien des 16. Spieltages ausgetragen werden. "Jeder Ungeimpfte erhöht das Risiko für sich selbst, seine und die anderen Mannschaften", sagte Spielleiter Jörg von Ameln dem Fachmagazin Eishockey-News. Das Problem liegt in der eng getakteten Agenda eines 60-Spieltage-Plans und einer dreiwöchigen Pause in Februar während der Olympischen Winterspiele in Peking, die nur acht freie Dienstage/Mittwoche zu Nachholspielen freilässt. Bei anhaltenden Fällen wird beim Abschluss der Hauptrunde die Quotienten-Regel über Platzierungen entscheiden müssen.

Die DEL ist in Alarmbereitschaft. "Wir besprechen sowohl intern mit unseren Beratern als auch mit den 15 Klubs alle Optionen schnellstmöglich. Dass nun durchgeimpfte Spieler, teilweise sogar trotz negativer Tests, von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, ist eine neue Situation", sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber dem Sportinformationsdienst.