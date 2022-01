München/Mannheim. (RK) Nach mehreren Verzögerungen hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag sein Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) bekannt gegeben. Den größten Teil des 25-Mann-Kaders (drei Torhüter, acht Verteidiger, 14 Stürmer) stellen erwartungsgemäß die Adler Mannheim, die mit sechs Spielern (Felix Brückmann, Korbinian Holzer, Lean Bergmann, Nicolas Krämmer, Matthias Plachta und David Wolf) vertreten sind. Darüber hinaus stehen zehn Spieler auf einer namentlich nicht bekannten Liste für kurzfristige Ausfälle.

In der Vorrunde trifft die DEB-Auswahl auf das Team Canada (10. Februar), China (12.) und das Team USA (13.). Im Aufgebot fehlt Adler-Stürmer Markus Eisenschmid. Der 27-Jährige äußerte kürzlich Bedenken wegen der Quarantäne-Bedingungen in China, allerdings könnten auch andere außersportliche Gründe ausschlaggebend sein. Bekanntlich nimmt der DEB nur dreimal geimpfte Spieler mit nach Peking.

Deutschland gewann beim letzten Olympia-Turnier 2018 in Südkorea überraschend die Silbermedaille. Ebenso wie vor vier Jahren stellt auch diesmal die NHL keine Spieler ab, da die nordamerikanische Profiliga in dieser Zeit rund 100 pandemiebedingt ausgefallene Partien nachholen wird. Kanada und die USA treten mit einer Mischung aus jüngeren College-Spielern und in Europa unter Vertrag stehenden Profis an.

Die Vorbereitung der DEB-Auswahl beginnt am kommenden Montag mit einem Kurzlehrgang in Mannheim, zwei Tage später fliegt die Delegation von Frankfurt aus nach Peking. Sofern alle PCR-Tests negativ ausfallen, geht es für die Mannschaft in China nahtlos weiter mit der Vorbereitung. "Seitdem wir wissen, dass wir in Peking dabei sein werden, haben wir zweigleisig geplant, falls die NHL-Spieler nicht zur Verfügung stehen" gab Bundestrainer Toni Söderholm Einblick in seine Planungen, unser Kader definiert sich über Zusammenhalt und Identität."

Ein Großteil des Aufgebots überzeugte bei der einzigen Generalprobe im November mit dem Gewinn des Deutschland-Cups und ist eingespielt, 21 Akteure waren bereits bei der WM 2021 in Lettland dabei.

Der DEB-Kader für Peking: Tor: Aus den Birken (München), Brückmann (Mannheim), Niederberger (Berlin); Verteidiger: Abeltshauser (München), Bitter (Wolfsburg), Brandt (Straubing), Holzer (Mannheim), Jonas Müller (Berlin), Moritz Müller (Köln), Nowak (Düsseldorf), Wagner (Ingolstadt); Stürmer: Bergmann, Krämmer, Plachta, Wolf (alle Mannheim), Ehliz, Hager, Tiffels (München), Kahun (Bern), Kühnhackl, Loibl (beide Skelleftea/Schweden), Noebels, Pföderl (beide Berlin), Pietta (Ingolstadt), Rieder (Växjö/Schweden).