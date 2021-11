Von Rainer Kundel

Mannheim. Nahezu täglich melden die Klubs der DEL einzelne oder mehrere Corona-Fälle in ihrer Mannschaft, auch wenn es zuletzt nicht mehr zu Spielabsagen gekommen ist. Die zunehmende Unsicherheit in Sachen Gesundheit, wieder einhergehend mit Zugangsbeschränkungen und Umsatzeinbußen haben auch die Diskussion um eine weitere Aussetzung des Abstiegs neu losgetreten. Wortführer sind dabei die Nürnberg Ice Tigers, deren Manager-Azubi Stefan Ustorf mit drastischen Worten ("Die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs bringt das deutsche Eishockey keinen Furz weiter") die bereits für 2020 vereinbarte Durchlässigkeit zur DEL2 kritisierte.

Neben dem Ruf nach weiteren Unterstützungen aus dem noch bestehenden und nicht ausgeschöpften Programm "Staatshilfen Profisport" sind manche Klubs bei der kurzfristigen Umsetzung der neuen Corona-Verordnungen schlichtweg überfordert. So mussten die Straubing Tigers ihr Heimspiel von diesem Freitag verlegen, weil der Klub die Eishalle "Am Pulverturm" nur noch mit 25 Prozent (1432 Besucher) füllen darf, aber weit mehr Dauerkarten verkauft hat und erst einen Kontrollmechanismus für die Umsetzung der 2G-Plus Regel entwickelt muss.

Auf die SAP Arena hat das bundesweite Infektionsschutzgesetz folgende Auswirkungen: Die Besucherzahl ist derzeit auf 50 Prozent der Hallenkapazität begrenzt (7033 Plätze), daneben gilt 2G-Plus. Es bedarf deshalb zusätzlich zu einem Geimpft oder Genesen-Nachweis der Vorlage eines negativen Schnelltests (maximal 24 Stunden alt) oder eines PCR-Tests (max. 48 Stunden).

Eishockey gespielt wird trotz der nicht enden wollen Hiobsbotschaften dennoch. Für die Adler steht am Freitag die Reise zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven an, aus Gründen der bestmöglichen Regeneration wird man am Spieltag nach Bremen und noch in der Nacht zurückfliegen. Mit dabei ist nach Ende seiner Quarantäne Cheftrainer Pavel Gross, der nach Aussage von Axel Alavaara am Donnerstag "mit voller Energie" das Training geleitet hat. Wieder einsatzfähig ist Joonas Lehtivuori, der in Göteborg kurzfristig ausfiel, so dass gegen Seestädter sieben Verteidiger und einschließlich Jungadler Ralf Rollinger neun Stürmer der Aufgabe stellen, eine dritte Niederlage in Folge zu vermeiden. "Der Ausfall von Borna Rendulic trifft uns natürlich hart, wir hoffen, dass sich ein anderer Spieler in seiner Rolle zeigen kann", sagt Alavaara, der im Falle einer möglichen Nachverpflichtung einen Schnellschuss ausschließt.

Der Sportmanager deutete im Gespräch mit der RNZ an, dass am Sonntag gegen den EHC München womöglich Andrew Desjardins und Matthias Plachta aus dem Kreis der an Covid-19 erkrankten Spielern zurückkehren. Denis Reul brachte die Problematik dieser Tage auf den Punkt. "Es dauert einige Spiele, biss du die gewohnte Spritzigkeit hast". Der Kapitän stieg nach einer Gehirnerschütterung vor zwei Wochen ins Mannschaftstraining ein, das allerdings wegen des ausgedünnten Kaders nur in dosierter Form stattfindet.

Göteborg-Berlin-Köln-Göteborg-Bremerhaven-München, das waren bzw. sind bis Sonntag die Gegner der Mannheimer innerhalb der letzten zehn Tage, viele Reisekilometer und eine kurze Bank. "Wir haben anstrengende und fordernde Spiele hinter uns, wir geben alle weiter unser Bestes und hoffen, dass ein paar Jungs zurückkommen", hofft Reul.

Freitag, 19.30 Uhr: Bremerhaven Pinguins - Adler Mannheim, Sonntag, 17 Uhr: Adler - EHC München (Sport1).