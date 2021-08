Von Rainer Kundel

Cardiff/Rauma. Die "Teufel" aus Cardiff waren ein idealer Gegner für die Adler Mannheim zum Einspielen in die Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL). "Es war ein solides Spiel von uns. Wir haben einen guten Start erwischt, sind früh in Führung gegangen und konnten viel Druck ausüben", sagte Neuzugang Jordan Szwarz, dessen Treffer nach weniger als einer Minute den Weg ebnete. "Für das Selbstvertrauen und die kommenden Aufgaben war dieser Sieg sehr wichtig", so der Kanadier.

Die kommende Aufgabe – das ist Lukko Rauma, der finnische Meister. Die flinken Finnen werden läuferisch das krasse Gegenteil der überforderten Waliser darstellen und die Adler vor größere Probleme stellen. "Das ist definitiv ein anderes Kaliber. Wenn wir geschlossen als Team auftreten, haben wir eine gute Chance", hofft der neue Kapitän Denis Reul. "Es war für mich etwas Besonderes, die Mannschaft als Kapitän aufs Eis zu führen, es ist mir eine Ehre, aus einer Reihe von Führungsspielern gewählt worden zu sein", wird der 32-Jährige, in Marktredwitz gebürtige Abwehrhüne, auf der Klubhomepage zitiert.

Reul, der 2007 in der fünften Runde von den Boston Bruins gedraftet, aber nie in die NHL berufen wurde, bestreitet seine 13. Saison bei den Blau-Weiß-Roten und erwarb sich hohe Verdienste und großes Vertrauen bei der Moderation der Gehaltsverzichte mit den deutschsprachigen Spielern anlässlich der Corona-Vertragsklauseln im Sommer 2020.

Lukko Rauma, ein typisch ausgerichteter Spitzenklub in Finnland mit 13 Spielern der Jahrgänge 1999 bis 2003 und nur vier Importspielern, hat zwar einige Abgänge zu verzeichnen, ist aber aufgrund des vergleichsweise hohen Ausbildungspotenzials der deutschen Elite überlegen. Umso mehr überrascht die 2:3-Niederlage n.V. gegen den HC Lausanne, wo Rauma am Donnerstag eine Zwei-Tore-Führung nach 55 Minuten abgab. Am Freitagvormittag hat sich die Adler-Delegation per Charterflug von Cardiff in das 1875 Kilometer entfernte Pori aufgemacht, von wo aus es noch 50 Buskilometer in die 40 000-Einwohner Stadt Rauma im Südwesten von Suomi-Land sind. Um 18 Uhr deutscher Zeit fällt dann der Puck in der 5 400 Zuschauer fassenden Kivikylän-Arena.

Unterdessen hat auch Taylor Leier, der von Februar bis Saisonende im Mannheimer Trikot ordentliche Auftritte ablieferte, einen neuen Klub gefunden. Der Kanadier schließt sich Ligakonkurrent Straubing Tigers an.

CHL, Samstag, 18 Uhr: Lukko Rauma – Adler Mannheim, Livestream auf Sport1.de