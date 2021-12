Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist nicht mal zwei Wochen her, als die Düsseldorfer EG ihre Aufwartung bei den Mannheimer Adlern gemacht hat. An diesem Donnerstag (19.30 Uhr) führt der asymmetrische Spielplan der DEL beide Mannschaften erneut zusammen. Nicht zum Nachteil von DEG-Trainer Harold Kreis, der zum Heiligabend gleich bei seiner Familie in der Kurpfalz bleiben kann.

Die Rheinländer waren bis zum Dienstagabend das Team der Stunde. Erst die 1:3-Niederlage in Ingolstadt beendete eine sechs Spiele währende Siegesserie, in der die DEG dreimal die volle Punktzahl buchte und dreimal nach Penaltyschießen siegte. 28 Prozent Erfolgsquote im Überzahlspiel mit Spezialist Brandon O`Donnell, ein konstant diszipliniertes Defensivkonzept mit einem perfekten Umschaltspiel und eine hohen Trefferquote sind die Bausteine des Erfolges. Die heimische Presse spielt Kreis den Hauptanteil daran zu, dass der als Abstiegskandidat in die Saison gegangene Klub voll auf Playoff-Kurs liegt. Weil er seinem Team von Beginn an zwei Gedanken eintrichterte: "Ihr seid besser, als ihr von außen gemacht werdet. Aber nur, wenn ihr hart arbeitet." Der eng getaktete Spielplan, drei Langzeitverletzte und zwei Corona-Erkrankungen bei den Nationalspielern Daniel Fischbuch und Marco Nowak, erfordern allerdings einen Kraftakt, um bis zum Jahresende auf Kurs zu bleiben.

"Wir werden Geduld und nochmals Geduld brauchen", weiß Adler-Trainer Pavel Gross um die knifflige Aufgabe, "aber wir werden aus den Fehlern des letzten Spiels unsere Lehren ziehen Es wird Zeit, dass wir die Punkte hier behalten." Bei der 2:4-Niederlage am 10. Dezember machten zwei Powerplay-Tore der DEG den Unterschied. Offen ist der Einsatz des am Sonntag kurzfristig ausgefallenen Ilari Melart. Bei Ruslan Iskhakov sieht es von Tag zu Tag besser aus. "Wir werden ihn in diesem Jahr noch sehen", kündigt Gross an. Wenn sich der Trainer zu einer solchen Aussage durchringt, ist das Comeback des 21-Jährigen nach über drei Monaten Pause nicht mehr fern.

Das vor der Pandemie stets ausverkaufte "Spiel der leuchtenden Herzen" können diesmal lediglich 750 Besucher verfolgen. Die Adler werden diese noch bis kommenden Dienstag erlaubte Höchstzahl ausschöpfen und im Rahmen ihrer "Aktion Herzenssache" Mitarbeiter aus systemrelevanten Bereichen wie Krankenhäusern, Verkehrsbetrieben, Feuerwehr und Lebensmittelmärkten mit Freikarten bedenken. "Wir können damit einigen wichtigen Stützen unseres täglichen Zusammenlebens eine Freude bereiten", erklärt Geschäftsführer Matthias Binder für den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen".

Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Düsseldorfer EG.