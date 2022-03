Von Rainer Kundel

Mannheim. Eine Gala war es beileibe nicht, am Schluss aber doch ein erarbeiteter Sieg gegen die Straubing Tigers. "Wir haben uns auf dem Vorsprung ausgeruht, das passiert, obwohl man es nicht machen sollte", beurteilte Felix Brückmann das 3:1 gegen die Niederbayern. "Wichtig war, dass wir zweimal hintereinander gewonnen haben", freute sich der Torhüter, der 24 von 25 Schüssen auf sein Gehäuse pariert hatte.

Nicht weniger im Mittelpunkt stand Last-Minute-Zugang Markus Hännikäinen. Der Finne kam am Dienstag gegen 20 Uhr in der Kabine an, Joonas Lehtivuori kümmerte sich um seinen Landsmann. Bevor Wohnungs- und Autoschlüssel übergeben wurden, ging der 28-Jährige am Mittwochvormittag zum Training aufs Eis. "Wir haben ihm kurz unser System erklärt", berichtete Pavel Gross über den Start der Soforthilfe aufgrund der neuerlichen Ausfälle von Lean Bergmann und Matthias Plachta. Beide fallen, wie am Donnerstag vom Klub kommuniziert, selbst bei optimalem Heilungsverlauf, aufgrund von Beinverletzungen wochenlang und bis in die Playoffs hinein, aus.

Auch Hännikäinens Trikot mit der 73 und seinem Namen war noch nicht beflockt, deshalb lief er zunächst im Vorratstrikot mit der Rückennummer 93 auf. "Das ist mein Beruf, manchmal geht es eben schnell. Ich bin sehr froh, wieder Eishockey spielen zu können", zeigte sich Hännikäinen beim Gespräch in der Mixed-Zone erleichtert. Das letzte Spiel bestritt er Ende Januar, nach der Olympiapause wollte die russische Kontinental Hockey League (KHL), an der Jokerit Helsinki seit 2014 teilnimmt, mit den Playoffs starten.

Als Folge der Invasion Russlands in der Ukraine zog Jokerit jedoch zurück und etliche Spieler kamen auf den Markt, zumindest bis Ende der laufenden Saison. Dass sein Debüt mit einem Tor und vor Zuschauern vergoldet wurde, schrieb die Neuverpflichtung Denis Reul zu, dessen Rufname "Robo" ihm schon geläufig ist. "Robos Schuss kam auf idealer Höhe, damit ich abfälschen konnte".

Jetzt kann sich Hännikäinen von den Reisestrapazen etwas erholen. Das Freitagspiel der Adler in Augsburg wurde abgesagt, die Panther haben aufgrund von Corona-Erkrankungen seit einer Woche weiterhin keine spielfähige Mannschaft. Sollte der ERC Ingolstadt gesund bleiben, reisen die Adler statt an den Lech als Nächstes zum Montagsspiel (19.30) an die Donau.

Thema des Tages war am Mittwoch die Nachricht von der Anfrage des tschechischen Verbandes an Pavel Gross für die Stelle eines Co-Trainers neben dem Finnen Kari Jalonen. Die Adler wurden darüber informiert, viel Erhellendes gibt es dazu aber noch nicht. "Das ist alles frisch, sie haben sich letzte Woche erst von ihren Trainern getrennt", sagte Gross, der offenbar unentschlossen ist.

Bei Lichte betrachtet kommt für die Adler keine Doppelfunktion ihres Trainers in Frage. Die Funktion in der Tschechischen Republik wird kaum besser vergütet sein als eine Cheftrainer-Position in Mannheim, zudem ist Gross nicht der Mann für die zweite Reihe, der mit vier, fünf Maßnahmen im Jahr und etwas Spielerbeobachtung ausgelastet ist. "Pavel geht ja schon die Wände hoch, wenn die Sommerpause etwas länger ist", berichtet eine der Familie vertraute Person der RNZ, "er braucht die tägliche Arbeit auf dem Eis und in der Kabine".

Auch die am Jahresende aufgetretenen Missklänge aufgrund der heftigen und häufigen Kritik von Gross an Corona-Auflagen dürften kaum dazu führen, dass der Klub seinem Erfolgstrainer auch noch eine Abfindung zukommen lässt. Eher müsste der erste Schritt vom 53-Jährigen kommen, damit es heißen könnte: "Reisende soll man nicht aufhalten".