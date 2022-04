Von Rainer Kundel

Straubing.Die Adler Mannheim haben mit einem 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)-Sieg bei den heimstarken Straubing Tigers zu Beginn des DEL-Viertelfinals ein Zeichen gesetzt und gehen im "Best-of-Five" mit einer 1:0-Serienführung in die zweite Partie am Dienstag (19.30 Uhr) in der SAP Arena.

Bill Stewart wartete bei der Aufstellung mit Überraschungen auf. Das Tor hütete Felix Brückmann anstelle des Playoff-erfahrenen Dennis Endras, dazu standen acht Verteidiger auf dem Matchblatt. Von diesen ergänzte Mark Katic die vierte Sturmreihe mit Iskhakov und Elias, im Überzahlspiel agierte der 32-Jährige aber wie gewohnt an der blauen Linie. Außerdem formierte der Trainer mit Rendulic-Szwarz-Krämmer eine neue erste Sturmreihe, da Nigel Dawes aus nicht näher kommunizierten Gründen ausfiel.

Es wurden erstmals seit 2019 wieder Playoffs mit Zuschauern gespielt, entsprechend elektrisierend war die Atmosphäre in der ausverkauften Eishalle am Pulverturm. Darunter eine gut besetzte Gästekurve, die aufatmen konnte, dass die Blau-Weiß-Roten den ersten Ansturm der Tigers mit 7:2-Torschüssen nach neun Minuten halbwegs glimpflich überstanden. Dass die Einheimischen 1:0 in Führung gingen, war nur durch Ansicht der Videobilder zu erkennen. Zunächst schien es, als hätte Brückmann den Bauerntrick von Mouillierat (9.) mit der Schlittschuh-Kufe verhindert, doch bei der nächsten Unterbrechung bewiesen die Bilder, dass die Scheibe die Torlinie in vollem Umfang überschritten hatte. Im folgenden Powerplay visierte Plachta noch den Pfosten an, doch während einer weiteren Strafzeit hieß es 1:1. Bully-Gewinn Iskhakov, Schuss Katic und Jordan Szwarz fälscht acht Sekunden nach Antritt der Strafe von Kohl zum Ausgleich ab (12.). Adler-Manager Axel Alavaara atmete in der Drittelpause auf: "Beide Mannschaften liefern ein körperbetontes Spiel und sind läuferisch sehr stark".

Der Schwede erlebte den Blitzstart seines Teams ins zweite Drittel. 33 Sekunden nach dem Seitenwechsel ging der Hauptrundenfünfte in Führung. Akdag schaltete sich in den Angriff ein, über Wolf lief die Scheibe zu Andrew Desjardins, der vom rechten Bullykreis traf. Für kurze Zeit schlug das Momentum um. Wolf (24.) traf die Latte, in der 32. Minute stand es dann nach Metalltreffern 2:2, weil auch Akeson aus zentraler Position vor Brückmann abschließen durfte.

Elias (37.) hatte das 1:3 auf dem Schläger, bevor im Schlussdrittel die Entlastungsangriffe rar wurden. Brückmann stand gegen die frenetisch angefeuerten Tigers wie eine Eins, seine Vorderleute räumten diszipliniert ab und nahmen ab der Spielmitte keine Strafe mehr. Die Anspannung war bis auf die Trainerbänke spürbar. Bill Stewart blies den Kaugummi auf und überließ Assistent Marcel Goc bei der Straubinger Auszeit die Anweisungen. 1:51 Minuten standen noch auf der Uhr, als Straubings Coach Pokel seinen Keeper für einen sechsten Angreifer vom Eis nahm, Jordan Szwarz visierte in dieser Sequenz aus 50 Metern vom eigenen Drittel das verwaiste Gehäuse zum 1:3 an. Das war aber nicht der Endstand, weil Parks draußen blieb und St. Denis 41 Sekunden vor Schluss aus dem Fallen noch zum 2:3 traf.

"Es war ein großer Kampf, aber nur ein Sieg von drei nötigen", schnaufte Andrew Desjardins durch, "wir sind nach etwas Anlauf besser ins Spiel gekommen".

Straubing Tigers – Adler Mannheim 2:3 (1:1, 0:1, 1:1); Tore: 1:0 Mouillierat (9.), 1:1 Szwarz (12.), 1:2 Desjardins (21.), 1:3 Szwarz (59.), 2:3 St. Denis (60.); Schiedsrichter: Schukies (Herne), Bruggeman (USA); Strafminuten: 6/6; Zuschauer: 5635.