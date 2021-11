Von Rainer Kundel

Mannheim. Es sei nicht einfach gewesen, sich auf die Iserlohn Roosters vorzubereiten, berichtete Pavel Gross. "Wir wussten nicht, mit welchem Kader sie antreten", gab der Adler-Trainer Einblick in seine Spielvorbereitung. Dass der Tabellenführer dann beim 6:1-Sieg erneut nur auf einen dezimierten Kader der Sauerländer traf (14 Feldspieler), der immerhin drei Tage zuvor in Nürnberg kurz vor einem Punktgewinn stand, beeinflusste die Kräfteverhältnisse dann doch wesentlich.

Andererseits: Der Seitenhieb von Iserlohns Trainer Brad Tapper auf die Spielordnung, wonach eine Mannschaft bei Quarantäne-Anordnungen in Zeiten der Pandemie antreten muss, sofern zehn einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung stehen, war deplatziert. Die "Hühnchen" haben ihre Situation zum Teil selbst verschuldet. Sie haben zwei Spielabsagen beantragt und genehmigt bekommen. Dass ihr Personal danach immer noch knapp war, liegt an hausgemachten Problemen. Der Klub hat die Vertragsverlängerung mit Stürmer Brett Aubin davon abhängig gemacht, dass der Spieler die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, um eine Importlizenz zu sparen.

Das Problem: Aubin ist durch den schriftlichen Einbürgerungstest gerasselt. Außerdem verbüßten Sena Acolatse und Maxim Rausch eine Restsperre weil sie sich nach der Partie gegen Wolfsburg eines der größten "No-Gos" im Eishockey leisteten und nach Spielschluss während der Shake-Hands eine Schlägerei angezettelt hatten. Tapper brachte es während seiner aktiven Zeit in Iserlohn 2007/2008 auf beachtliche 167 Strafminuten. Angesichts dieser Umstände liegt es nahe, sich der Redewendung "Wie der Herr, so’s Gescherr" zu erinnern …

Hinzu kommt, dass es jahrzehntelang am Seilersee zum Geschäftsmodell gehörte, Nordamerikaner einzubürgern statt deutsche Nachwuchsspieler auszubilden, womit den Roosters nicht im Ansatz ein Reservoir zur Verfügung steht, wie den Adlern mit ihren Heilbronner Förderlizenz-Spielern.

Positiv aus Sicht des Tabellenführers: Man war nicht der Versuchung erlegen, den Gegner mit einer kurzen Bank zu unterschätzen. Matthias Plachta: "Wir mussten trotzdem die ganze Partie bei der Sache bleiben, die Roosters haben alles gegeben." Es sei "durchaus eine Herausforderung gewesen, die Partie mental nicht falsch anzugehen", fügte Jordan Szwarz hinzu. Und Gross sah viele Dinge besser umgesetzt, die er zuletzt bemängelt hatte. "Gegen Straubing hatten wir fünf, sechs Leute dabei, die nicht voll bei Kräften waren, aber alle haben gut regeneriert", stellte der Trainer fest, "wir waren gut unterwegs, haben unsere Beine bewegt und gegen eine Mannschaft, die auf Konter spekuliert, nur wenig zugelassen."

Dazu konnte Sinan Akdag viele offensive Akzente setzten. Sechs Torschüsse notierte die DEL-Statistik für den an diesem Freitag 32 Jahre gewordenen Verteidiger. Zwei davon gingen ins Netz, ein Hattrick lag für den gebürtigen Rosenheimer in der Luft. "Das wäre natürlich schön gewesen, aber ich freue mich über zwei Tore genauso wie über den Mannschaftserfolg", genoss der angehende Wirtschafts-Psychologe die anhaltende Siegesserie.

Das Wochenende vor der Deutschland-Cup-Pause führt den Spitzenreiter am Freitag (19.30 Uhr) zunächst zu den Schwenninger Wild Wings, am Sonntag kommen zum Nachmittagsspiel (14 Uhr, Einlassregel 3G-Plus) die Nürnberg Ice Tigers in die SAP Arena. Beim 4:1 vor drei Wochen machte die staubehaftete Anreise vom Walldorfer Kreuz bis in den Schwarzwald den Adlern mehr Probleme als der Gegner.

"Diesmal fahren wir noch eine Stunde früher weg, wenn es keine Staus gibt, weiß ich nicht, was wir so früh dort machen sollen", sagte Gross zur wenig planbaren Reise an Freitagen auf der traditionell staugefährdeten Bodensee-Autobahn A 81.

Freitag, 19.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim; Sonntag, 14 Uhr: Adler – Nürnberg Ice Tigers.