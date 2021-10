Von Rainer Kundel

Mannheim. Ein perfekter Abend für die Mannheimer Adler: Das 2:0 gegen die Kölner Haie war zugleich der 400. DEL-Sieg für Pavel Gross seit Übernahme der Cheftrainerposition 2010 in Wolfsburg, das dritte Spiel ohne Gegentor für Keeper Felix Brückmann und die Torpremiere für Neuzugang Jordan Szwarz.

Neuzugang Jordan Szwarz freute sich über seinen ersten Treffer. Archivfoto: vaf

Wie gut Chemie und Zusammenhalt im Team sind, zeigt eine Szene unmittelbar nach Spielende. Felix Brückmann steht vor einer Werbetafel beim TV-Interview und wird von seinen Kollegen nach Rückkehr von der Ehrenrunde überrascht. Alle stürzen sich wie eine Traube über ihn und lassen den Goalie hochleben. "Es hat mich sehr gefreut, dass die Jungs mit mir feiern wollten, das zeigt, welch gute Truppe wir sind und füreinander spielen", gab der Schlussmann zu Protokoll: "Das macht zurzeit sehr viel Spaß, das knappe Ergebnis zeigt wieder wie wichtig es ist, dass die gesamte Mannschaft nach hinten arbeitet und die Nachschüsse abräumt."

Der 30-Jährige hat keine einfache Zeit hinter sich, fiel vor seiner Rückkehr nach Mannheim in Wolfsburg aufgrund einer Hüftbecken-Operation in der kompletten Saison 2018/19 aus. "Während meiner Verletzung habe ich realisiert, dass ich noch mal eine zweite Chance habe. Seitdem genieße ich jeden Tag, an dem ich gesund bin und arbeiten kann. Ich vermisse dennoch Dennis Endras bei der täglichen Arbeit, wir brauchen ihn noch", sagte der gebürtige Südbadener Brückmann nach dem dritten "Shutout" der Saison. Endras (36) kuriert derzeit eine am ersten Spieltag erlittene Beinverletzung aus und ist eigener Aussage zufolge in drei Wochen wieder einsatzbereit.

Der zweite Schlüsselspieler des Abends hieß Jordan Szwarz. Der aus der russischen KHL gekommene Kanadier mit polnischen Vorfahren freute sich, im siebten Anlauf über sein erstes Tor an neuer Wirkungsstätte. "Das war so einstudiert", sagte der 30-Jährige: "Da steckt viel Videoanalyse und Training drin. Es macht Spaß, wenn man etwas übt und es im Spiel dann klappt." Teilen der ungeduldigen Fangemeinde ist das Spiel von Szwarz nicht spektakulär genug. Gross widerspricht: "Er ist ein Arbeitstier, läuft viel, spielt Unter-und Überzahl, gewinnt die wichtigen Bullys, blockt Schüsse." Zum Interview-Crash des Torhüters befragt, gab Szwarz zu: "Das war eine spontane Idee, die Chemie entwickelt sich in meiner Reihe ebenso gut wie in der gesamten Mannschaft."

Zum nächsten Gegner Iserlohn Roosters: "Uns erwartet dort eine Old-School-Halle, gemessen an ihrer Größe mit den lautesten Zuschauern der Liga. Wir müssen hellwach und diszipliniert auftreten", sagt Gross. Trotz fünf Powerplay-Toren in sieben Spielen sieht der Trainer Steigerungspotenzial: "Alle wurden von derselben Formation erzielt. Wir müssen dazu kommen, dass auch die zweite Einheit trifft."

Samstag, 18.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Adler Mannheim (live bei MagentaSport).