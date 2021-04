Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit dem abschließenden Heimspiel und einem 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)-Sieg gegen die Krefeld Pinguine haben die Adler Mannheim in der Corona-Ausnahmesaison eine weitgehend herausragende Hauptrunde beendet. Nach 38 Spielen mit 31 Siegen und nur sieben Niederlagen (davon fünf nach regulärer Spielzeit), 87 Punkten und einem Torverhältnis von 116:71 folgt nun am Dienstag (18.30 Uhr) das Playoff-Viertelfinale. Gegner sind die Straubing Tigers, die sich am Sonntag mit einem Sieg in Wolfsburg im Zieleinlauf haarscharf gegen die Schwenninger Wild Wings im Kampf um Platz vier im Süden durchsetzen konnten.

"Wir wissen um die Ansprüche in unserer Organisation, deshalb wollen wir nichts schleifen lassen und das letzte Punktspiel nutzen, um uns bestmöglich für Dienstag vorzubereiten", verwarf Trainer Pavel Gross jeden Gedanken über einen Schongang gegen die "Frackträger" aus dem Rheinland und bot die gleichen Formationen wie beim 3:1-Sieg am Freitag in Berlin auf. Dass das Team mit der vermeintlich besten Ausgangsposition in die Ausscheidungsrunde geht, sehen die Spieler als Belohnung für die Monate der Ungewissheit und der anschließenden Stresswochen wegen den geradezu "verrückten" Ansetzungen in der Corona-Saison. "Wir können auf unsere Hauptrunde stolz sein", sagte Verteidiger Thomas Larkin, "es ist aber nur ein Teil unseres Weges, die wichtigste Zeit des Jahres kommt erst noch."

Die Zeit vom verspäteten Saisonbeginn am 19. Dezember bis zum 38. Spieltag war auch von der Personalplanung her nicht einfach, aber erfolgreicher als es die kühnsten Optimisten erwartet hatten. Pavel Gross: "Nach dem Vorbereitungsturnier haben wir uns mit der Mannschaft zusammengesetzt und über unsere Ziele gesprochen. Wir wollten die Süd-Gruppe gewinnen, was wir geschafft haben, danach wollten wir nach der Hauptrunde vorne stehen, das hat auch geklappt." Deshalb sei es der verdiente Lohn für die Spieler, in den dritten Spielen im Playoff-Format Heimrecht zu genießen. Auch wenn dessen Bedeutung ohne Zuschauer unterschiedlich beurteilt wird – die Spieler werden von Reisekilometern verschont und schlafen zu Hause.

Gegen Schlusslicht Krefeld Pinguine liefen die Adler in einer schwarz-grau-roten Trikot-Sonderedition unter dem Motto "Wir sind Eins" auf. Den gleichen Dress erhielten alle Dauerkartenbesitzer als Geschenk, die den Gegenwert ihrer Jahreskarte dem Klub ganz oder zur Hälfte spendeten. Da beide Mannschaften vor dem ersten Bully 66 Punkte trennten, hatte der glanzlose 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)- Pflichtsieg wenig Aussagekraft.

Erwähnenswert dennoch erneut die Stärke der Blau-Weiß-Roten im Unterzahlspiel, wo sie durch Thomas Larkin sogar einen "Shorthander" erzielten. Ansonsten war nach dem Drei-Tore-Vorsprung im letzten Abschnitt in einer Partie von nur noch statistischem Wert ein Spannungsabfall sichtbar. "Wir hatten zu Beginn noch Bus-Beine von der langen Heimfahrt aus Berlin, außerdem haben wir zu viele Strafen genommen", war Pavel Gross nicht ganz einverstanden mit der Vorstellung gegen die Rheinländer.

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 4:2 (1:0, 2:0, 1:2); Tore: 1:0 Wolf (15.), 2:0 Katic (24.), 3:0 Larkin (40.), 3:1 Blank (47.), 3:2 Bindulis (50.), 4:2 Loibl (53.); Schiedsrichter: Klein (Stuttgart), Becker (Dresden); Strafminuten: 10/4; Zuschauer: keine.