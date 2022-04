Von Rainer Kundel

Straubing. Für die Adler Mannheim wurde es nichts mit einem "Sweep". Im Playoff-Viertelfinale gibt es nach der 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)-Niederlage bei den Straubing Tigers im Modus "Best of Five" zumindest ein viertes Spiel, das am Samstag (19 Uhr) in der SAP Arena stattfindet.

Auch die dritte Partie innerhalb von fünf Tagen hatte nichts von der Intensität der vorherigen 128 Minuten eingebüßt. Bei einem leichten Chancen-Plus der Niederbayern im ersten Abschnitt hatte Jordan Szwarz (9. Minute) für die Adler die beste Einschussmöglichkeit, als der Center im Fallen mit einem Nachschuss an Torhüter Parks scheiterte. Ab der 14. Minute erhöhte sich die physische Note deutlich, als Straubings St. Denis als Folge eines harmlosen Checks von Florian Elias mehrfach nachsetzte. Die Schiedsrichter fällten mit je zwei Strafminuten gegen die gleichfalls involvierten Ilaria Melart und Straubings Mouillierat ein salomonisches Urteil.

So ordentlich das Spiel der Mannheimer in den ersten 20 Minuten war, so schnell gerieten die Blau-Weiß-Roten nach der ersten Pause von ihrer Linie ab. Straubing nutzte eine Strafzeit gegen Nico Krämmer zur Führung, wobei auch einiges Glück mit im Spiel war. Der Schuss von Leier (21.) wurde gleich doppelt abgefälscht, zunächst von Holzers Schläger, dann vom Rücken von Lehtivuori, bevor die Scheibe in hohem Bogen an Felix Brückmann vorbei segelte. Es sollte schnell noch schlimmer kommen. 45 Sekunden später erhöhte Mouillierat nach einem schlechten Mannheimer Wechsel auf 2:0, wieder kurz darauf schlug ein gewaltiger Schuss von Akeson bei einer Melart-Strafe zum dritten Mal im Adler-Gehäuse ein.

Drei Gegentreffer innerhalb von 121 Sekunden, was hatten die Adler noch entgegen zu setzen? Aus den Fugen geriet ihr Auftritt nicht, da Borna Rendulic nach Vorarbeit von Szwarz (27.) auf 3:1 verkürzen konnte. Eine Reaktion war durchaus spürbar, man erspielte sich zwar Vorteile, blieb aber im Abschluss zu harmlos. Wobei der Unterschied zum starken Powerplay der Tigers deutlich wurde. Als die Stewart-Schützlinge ab der 29. Minute erstmals kurz hintereinander für vier Minuten mit einem Spieler mehr agieren konnten, war das Überzahlspiel mit Ausnahme eines Direktschusses von Rendulic wie so häufig in dieser Saison brotlose Kunst. Im Schlussabschnitt, als man drauf und dran war, den Anschlusstreffer zu markieren, traf Matthias Plachta die Querlatte (52.). Schließlich opferte die Mannheimer Bank 2:34 vor der Sirene Brückmann für seinen sechsten Feldspieler, sodass Connolly beim 4:1-Endstand ins verwaiste Gehäuse leichtes Spiel hatte.

Mit zunehmender Spieldauer herrschten in der Eishalle am Pulverturm allerdings irreguläre Bedingungen. Aufgrund der hohen Außentemperaturen – am frühen Abend zeigte das Thermometer 24 Grad an – bildeten sich Nebelschwaden über dem Eis, sodass die Schiedsrichter mehrfach unterbrechen mussten. Ganz abgesehen, dass die Visiere der Spieler beschlugen, beeinträchtigte der Nebel auch die Eisqualität. "Das war teilweise richtig gefährlich", meinte David Wolf. Ansonsten sei das Powerplay der Tigers "der Knackpunkt" gewesen, so der Mannheimer Angreifer.

Straubing Tigers-Adler Mannheim 4:1 (0:0, 3:1, 1:0); Adler Mannheim: Brückmann; Reul, Akdag - Holzer, Lehtivuori - Larkin, Melart -Dziambor; Plachta, Desjardins, Wolf - Rendulic, Szwarz, Krämmer - Hänikäinen, Wohlgemuth, Eisenschmid - Elias, Iskhakov, Katic.

Tore: 1:0 Leier (21.), 2:0 Mouillierat (22.), 3:0 Akeson (23.), 3:1 Rendulic (27.), 4:1 Connolly (60.); Schiedsrichter: Bruggeman (USA), Schukies (Herne); Strafminuten: 8/12; Zuschauer: 5635 (ausverkauft).