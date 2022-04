Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben nach hartem Kampf mit einem 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers im Modus "Best of Five" den zweiten Sieg errungen und reisen nach einem intensiven und kräftezehrenden Match am Donnerstag zur dritten Auseinandersetzung wieder nach Niederbayern. Den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielte Borna Rendulic (68.).

"Playoff-Spiele sind Geduldspiele, es kommt darauf an, wie eine Mannschaft im nächsten auf Sieg oder Niederlage reagiert und mit seiner Ausgangslage umgeht", maß Mannheims Sportmanager Axel Alavaara dem 3:2-Erfolg bei den Niederbayern keine allzu große Bedeutung zu.

In der SAP Arena herrschte beim Einlaufen der Adler durch ein Fontänen-Feuerwerk Stimmung wie in einem Finale. "Auf geht’s Mannheim, kämpfen und siegen", klang es aus der Nordwestkurve, auch der voll besetzte Gästeblock im Oberrang feuerte die Tigers lautstark an. Auf dem Eis war der Kampf noch erbitterter als vor zwei Tagen, es wurde um jeden Zentimeter Platz gerungen. Entsprechend rar gesät waren bei 7:4-Torschüssen klare Chancen, die besseren lagen auf Seiten der Blau-Weiß-Roten durch Melart (2.Minute), Plachta (4.), Rendulic (11) und Desjardins (15.) – jedes Mal war Torhüter Parks auf der Hut. Mit der Zurückhaltung war es mit Beginn des zweiten Drittels vorbei. Die Kontrahenten begegneten sich mit offenem Visier. Allein die Schüsse, die beide Torhüter parierten, summierten sich nach 40 Minuten auf 34. Nach Toren stand ein 1:1 auf dem Anzeigewürfel. Während die Tigers durch den letztjährigen Adler Leier (25.) während einer Strafzeit gegen Wolf in Führung gingen, konnten die Stewart-Schützlinge selbst aus einer doppelten Überzahl über 1:46 Minuten kein Kapital schlagen. Parks stand wie eine Wand gegen Schüsse von Rendulic und Plachta. Erst Szwarz (35.), der einen Schlagschuss von Melart abfälschte, belohnte das Anrennen. Wer auf den Rängen den Ausgleich zu lange feierte, hätte fast die erneute Führung der Gäste versäumt, weil Schönberger im nächsten Spielzug das Lattenkreuz anvisierte. Bereits in der 34. Minute traf Manning den Pfosten des von Brückmann wieder fehlerlos gehüteten Tores. Die Partie wurde mit jeder Minute hektischer.

Selbst im numerischen Vorteil gelang den Hausherren nicht viel, die Adler-Fans hielten in der 51. Minute den Atem an, als man mit einem Spieler mehr dabei war, sich ein Gegentor einzufangen. Die beste Möglichkeit, noch eine Verlängerung abzuwenden, hatte Wohlgemuth (55), auch dessen Abschluss wurde eine Beute von Tausendsassa Parks. Es dauerte acht Minuten in der Zusatzspielzeit, bis Rendulic das Siegtor zugeschrieben bekam. Der Puck fand von einem Schlittschuh eines Straubingers den Weg über die Linie, ansonsten hätte Krämmer zum Einschuss bereit gestanden.

Adler Mannheim – Straubing Tigers 2:1 n.V. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0); Tore: 0:1 Leier (25.), 1:1 Szwarz (34.), 2:1 Rendulic (68.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland); Strafminuten: 10/12; Zuschauer: 10.255.