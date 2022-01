Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit einem knappen 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)-Sieg im Landesduell gegen die Schwenninger Wild Wings haben die Mannheimer Adler zu den gestern spielfreien Wolfsburg Grizzlys aufgeschlossen und sich als Verfolger von Spitzenreiter Eisbären Berlin etabliert.

Um gleich sechs zuletzt fehlende Akteure – Holzer, Larkin, Dziambor, Bergmann, Iskhakov und Elias – wurde der Mannheimer Kader im ersten Heimspiel 2022 wieder auf die Maximalzahl von 19 Feldspielern aufgefüllt. "Wir haben die zurückliegende Woche etwas mehr im Zeichen der Regeneration gesehen und erst am Freitag die Intensität wieder erhöht", erläuterte Trainer Pavel Gross die Tage, nachdem ein Teil der Mannschaft das Angebot einer Nachimpfung wahrgenommen hatte.

So sollten auch die in den vergangenen Wochen arg beanspruchten Spieler frisch in den Prestigekampf gegen die "wilden Schwäne" gehen, denen es bei Duellen gegen die Adler bekanntermaßen nie an Selbstbewusstsein und einer Extraportion Motivation mangelt. Zumal die kampfstarken Schwarzwälder mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge angereist waren und die Rivalität trotz regelmäßig großer Abstände in der Tabelle über die Jahre hinweg unvermindert groß geblieben ist.

Die zunächst tonangebenden Adler gingen durch Thomas Larkin in Führung (13. Minute). Wolf hatte in der neutralen Zone den Gegenangriff eingeleitet und über Plachta und Wohlgemuth wanderte der Puck zentral vor das Schwenninger Tor, wo sich der aufgerückte Verteidiger gegen einen Knäuel von Gegenspielern behauptete. Der Gegner machte aus wenig viel und glich durch Pollock (17.) aus, weil Lehtivuori an der blauen Linie die Scheibe vertändelte, auch Bergmann nicht mehr hinterherkam und der Torschütze geschickt mit der Rückhand traf.

Der zweite Abschnitt war geprägt von vielen Strafzeiten auf beiden Seiten. Davon profitierten die im Powerplay verbesserten Mannheimer mit zwei Treffern innerhalb von sechs Minuten durch Jason Bast, der nach einem Eisenschmid-Knaller in den Abpraller hechtete, und einen Schlagschuss von Matthias Plachta. Dazwischen lag das 3:1 durch Luca Tosto, gut herausgearbeitet durch seine Kollegen der jungen vierten Sturmreihe in Person von Florian Elias und Valentino Klos. Tosto belohnte sich durch seinen Einsatz im Slot vor Eriksson mit seinem zweiten Saisontor innerhalb von einer Woche. Als nach längerer Zeit die Special-Teams abgelöst wurden, weil beide Mannschaften wieder komplett waren, verkürzte Tyson Spink, der Larkin überlief, zum 4:2 (33.). "Schwenningen spielt geschickt und wird uns noch einiges abverlangen", stellte Sportmanager Axel Alavaara in der Pause die richtige Prognose.

Nach dem schnellen Anschlusstreffer durch Max Görtz (42.), den Eisenschmid vor dem Tor nicht abdrängen konnte, versäumten es die Adler mehrmals, das fünfte Tor nachzulegen. Sowohl in einer weiteren Überzahl als auch durch einen Nachschuss von Eisenschmid gab es dazu Gelegenheiten. Es blieb deshalb spannend bis zur Sirene, vor allem als die Wild Wings 2:39 Sekunden vor dem Ende ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler opferten und sich die Gross-Schützlinge in dieser Konstellation kaum aus dem eigenen Drittel befreien konnten.

"Schwenningen hat uns offensiv etwas zugesetzt, es war wichtig, dass wir mit einem größeren Kader mit Energie dagegenhalten konnten", atmete Matthias Plachta erst mal tief durch.

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 4:3 (1:1, 3:1, 0:1); Tore: 1:0 Larkin (13.), 1:1 Pollock (17.), 2:1 Bast (24.), 3:1 Tosto (25.), 4:1 Plachta (30.), 4:2 Tyson Spink (33.), 4:3 Görtz (42.); Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Wilk (USA); Strafminuten: 12/14; Zuschauer: keine.