Von Rainer Kundel

Schwenningen. Das war wieder ein Fall von "ausgerechnet". Ausgerechnet beim Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings riss die neun Spiele währende Siegesserie von DEL-Tabellenführer Adler Mannheim. Ein Überzahltor und der starke schwedische Torhüter Joacim Eriksson sicherten dem Außenseiter gegen zum Schluss drückend überlegene Adler die Punkte.

Mit Endras anstelle von Brückmann aufgrund der üblichen Rotation zwischen den Pfosten und unveränderten Blöcken im Feld starten die Adler innerhalb von drei Wochen zum zweiten Mal bei den Wild Wings. Anders als damals beim 4:1-Sieg setzte der Tabellenletzte die Kurpfälzer gleich unter Druck, vor allem die Reihe um den nachverpflichteten Slowaken Tomas Zaborsky forderte die volle Aufmerksamkeit der Mannheimer Defensive. Nach vorn setzte Nigel Dawes (8. Minute) mit einem Schuss aufs Lattendreieck das erste Ausrufezeichen, ehe die Gastgeber im Powerplay in Führung gingen. Bergmann saß auf der Strafbank, Zaborsky brachte Ken Olimb in Position, der Norweger überwand Endras bei dessen 550. DEL-Einsatz kunstvoll mit der Rückhand. Es war erst der achte Gegentreffer der Blau-Weiß-Roten bei numerischer Unterlegenheit.

Der torlose Mittelabschnitt stand im Zeichen beider Torhüter. Wobei Schwenningens Joacim Eriksson mehr gefordert war als Dennis Endras. Die Adler nun mit mehr Zug zum Tor, erhöhten den Flügelschlag, ohne sich allerdings auf den Anzeigewürfel zu bringen. Bei zwei Überzahl-Situationen, als Wohlgemuth von Robak und später Dawes von Bassen von den Beinen geholt wurden, fehlte es trotz ordentlicher Pässe und Schüssen an der letzten Aktion. Das Abräumkommando vor Eriksson ließ kaum Nachschüsse zu, sieht man von einer Chance von Bergmann ab, als Holzers Schuss zunächst abgewehrt wurde. Auf der Gegenseite wehrte Endras bei den seltener gewordenen Attacken der "wilden Schwäne" gegen Bassen (33.) und Turnball (39.) stark ab. Olimb dagegen verzog nach einem Solo aus spitzem Winkel.

"Bei uns fehlt einiges, wir sind noch nicht richtig im Spiel und unser Powerplay muss effektiver werden", forderte Markus Eisenschmid in der zweiten Pause vor dem Mikrofon von MagentaSport. Es folgte ein fast pausenloses Anrennen der Gross-Schützlinge. Der Trainer variierte seine Blöcke etwas, Dawes traf nochmals Metall (47.). Gleich was die gestern auffälligste Reihe mit Dawes, Szwarz und Eisenschmid auch versuchte, meist warf sich ein gegnerischer Spieler dazwischen und was dennoch durchkam, griff sich "Krake" Eriksson. Da Wolf 2:32 Minuten vor Schluss eine Strafe kassierte, blieb kaum noch Zeit, Endras für einen sechsten Feldspieler vom Eis zu nehmen, dennoch lag in Unterzahl der Ausgleich in der Luft, aber der Pass von Bast erreichte den mitgelaufenen Bergmann nicht, weil sich ein Verteidiger quer legte.

"Es war nicht genug, wir haben zu wenig das Tor getroffen, Schwenningen war lange zweikampstärker als wir" befand Nico Krämmer nach der dritten Saisonniederlage seiner Mannschaft.

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Tor: 1:0 Olimb (12.)

Schiedsrichter: Reneau (Kanada), Schukies (Herne)

Strafminuten: 4/8

Zuschauer: 4011