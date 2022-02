Von Rainer Kundel

Nürnberg. Der Montag als freier Tag eines Eishockeyspielers – das war einmal. In dieser verrückten Saison ist kein Wochentag tabu, wenn es darum geht, die umfangreiche Agenda der Hauptrunde ins Ziel zu bringen. Schon traditionell tun sich die Mannheimer Adler schwer, nach längeren Spielpausen ihren Rhythmus zu finden. So auch am Dienstagabend, als es nach 33 Tagen ohne Spiel zu den Nürnberg Ice Tigers ging. Am Ende von hart umkämpften, spielerisch auf beiden Seiten limitierten und zumeist unansehnlichen 60 Minuten hieß es 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) für die Franken.

Wider Erwarten traten die Mannheimer in der Nürnberger Arena ohne sechs Stammspieler an. Neben Desjardins, Melart, Rendulic und Wolf fehlten auch der angeschlagene Tosto sowie der erkrankte Olympia-Rückkehrer Krämmer. Die vierte Sturmreihe komplettierten deshalb neben Klos die etatmäßigen Verteidiger Dziambor und Wirth. Es war viel Gift und Galle in den Zweikämpfen der jahrelangen Kontrahenten, wobei sich die Adler früh etwas den Schneid abkaufen ließen. Zwei Überzahlspiele verpufften ohne nennenswerte Chancen, Iskhakov ließ sich an der Bande die Scheibe abnehmen und beim folgenden Konter musste Bergmann zu einer Regelwidrigkeit greifen. Das erste Powerplay der Franken führte prompt durch den Schlagschuss von Macleod (6.Minute) zum 1:0, das Florian Elias (9.) nach Vorarbeit von Bergmann ausglich. Auffällig waren zunächst etliche Nachlässigkeiten in der Adler-Defensive, weil man nicht nahe genug am Gegenspieler war.

Strafzeiten-Festival

Im Mittelabschnitt hieß es für die Blau-Weiß-Roten zunächst, weitere Gegentreffer zu vermeiden. Die lauf-und kampfstarken Tigers schnürten den Tabellenzweiten zeitweise im eigenen Drittel ein, bei etlichen Strafen auf beiden Seiten kam lange kein Rhythmus zustande. Gegen Ende des Drittels verpuffte auch das fünfte Überzahlspiel der Adler, weil entweder die Bullys verloren gingen oder die Scheibe nicht schnell genug durch die Reihen lief. Erst als Fleischer wieder das Eis betrat, fand der Schuss von Lean Bergmann den Weg vorbei an Treutle zur Mannheimer Führung.

Umso besser hatte man zunächst die letzten 20 Minuten im Griff. Nach einem Pfostenschuss von Parlett (41.) versäumten es die Gäste, zum 3:1 nachzulegen, Eisenschmid und Bergmann hatten dazu die besten Möglichkeiten. Nachdem Ruslan Iskhakov in der 54. Minute nach einem Check an der Bande verletzt ausschied, drängte das Heimteam auf den Ausgleich. Begünstigt durch eine Strafzeit gegen Holzer und den körperlosen Einsatz von Larkin gelang Fox (58.) das 2:2 und dann überwand Macleod 32 Sekunden vor der Sirene nach einem Stellungsfehler von Akdag den fehlerlosen Dennis Endras zum Siegtreffer.

"Wir haben uns gegen Ende etwas zu sehr zurückgezogen, nachdem wir lange die Sache im Griff hatten", bedauerte Lean Bergmann die späte Niederlage. Bereits am Mittwoch führt der Weg der Gross-Schützlinge erneut nach Bayern, diesmal in den schwäbischen Teil zu den Panthern aus Augsburg.

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Tore: 1:0 Macleod (6.), 1:1 Elias (9.), 1:2 Bergmann (39.), 2:2 Fox (58.), 3:2 Macleod (60.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 20/20

Zuschauer: 2236